محمود خالد

"أنت شخص غير محترم" .. موقف محرج يجبر إبراهيم الفريان على الانسحاب من برنامج عراقي!

متابعون: مسرحية هزلية!

رغم سيل المديح الذي تلقاه عند تقديمه، إلا أن موقفًا محرجًا أجبر الإعلامي إبراهيم الفريان، على الانسحاب من أحد البرامج العراقية، بعد دخوله في صدام مع أحد الحضور.

الإعلامي السعودي الشهير، الملقب بـ"ملك الفلاشات"، لا تزال رحلته تشهد العديد من الموقف المثيرة للجدل، بين صداقة كريستيانو رونالدو، قائد النصر، أو صورته مع والدة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، أو هديته إلى المدرب جورج جيسوس، وسخرية كريم بنزيما منه، وغيرها.

اقرأ أيضًا: من علاقته المزعومة بوالدة ميسي إلى هدية زواج جورجينا وسخرية كريم بنزيما منه .. إبراهيم الفريان الإعلامي "المثير" الذي قلل من رياض محرز بـ"مزاحه الثقيل"

  • أنا لا أعرفك!

    وحلّ الإعلامي السعودي، ضيفًا على برنامج "ليالي العرب"، عبر فضائية i News، حيث أغدق مقدم البرنامج علي نوري، المديح له، أثناء تقديمه، قائلًا "نرحب بالإعلامي الكبير، ترند السعودية، وترند الخليج، وترند العرب. الإعلامي المميز المخضرم، أسطورة الإعلاميين في السعودية، الدكتور إبراهيم الفريان".

    ورغم ذلك، إلا أن الفريان دخل في صدام مع المدرب الأردني محمد أبو داود، الذي سأله في البداية "هل أنت إعلامي؟"، ثم قال إنه لا يعرفه، ولا يشاهده في التلفاز، ما تسبب في غضب "ملك الفلاشات".

    الفريان تحدث عن تاريخه الطويل، وأبرز بطاقته الإعلامية، بقوله "أنا إعلامي منذ 40 عامًا، واستخرجت بطاقتي من الأمير فيصل بن فهد"، رافضًا ما وصفه بتقليل أبو داود منه.

    وزاد الأردني من الشعر بيتًا، حينما قال "ما أعرفهم في السعودية، هم وليد الفراج وبتال القوس وأحمد الشقيري ومحمد الحارثي ومحمد الصدعان"، ليردّ الفريان عليه بأنه يحل دومًا في "الترند" وشهد كأس العالم "6" مرات.

  • تصرف جدلي من أبو داود بعد انسحاب الفريان

    وطالب الفريان، من أبو داود، احترام الرموز الإعلامية، قبل أن يقرر الانسحاب من البرنامج، قائلًا "أنا جئت من أجلك (علي نوري)، ولكن أنت غير محترم (إلى أبو داود)".

    وعلق المدرب الأردني بأنه لأول مرة يرى الفريان، فيما طالبه مقدم البرنامج، بإنهاء التوتر، والذهاب إلى الفريان من أجل إعادته إلى الاستوديو، إلا أنه رفض طلبه.

  • علي نوري يدخل مرمى الانتقادات أيضًا

    وأثار الإعلامي علي نوري جدلًا، بعد نشر مقطع انسحاب إبراهيم الفريان من استوديو "ليالي العرب"، والذي تضمن لقطة خلافه كاملة مع أبو داود.

    وخرجت حملة للدفاع عن "ملك الفلاشات"، وتاريخه الكبير، وسط رسائل هجومية ضد أبو داود، فيما وصف آخرون الأمر بـ"مسرحية هزلية" هدفها "الترند".

    وقال الإماراتي صالح الشحي إن علي نوري لم يوفق لأنه سكت عن الضيف، والآن ينشر التغريدة ليس بصيغة اعتذار، وإنما للبحث عن محتوى، مستشهدًا بأن الضيف كرر مصطلح "لا أعرفك" أكثر من مرة، ما يمثل تقليلًا من الإعلامي السعودي، وأن موقف الأخير يشكر له.

    واستعان متابعون بنشر صور شهيرة للفريان مع أساطير الكرة، على غرار دييجو مارادونا، رونالدو ليما، روبرتو كارلوس، وكريستيانو رونالدو، فيما شكك آخرون في عدم معرفة حارس المنتخب الأردني السابق، بالفريان.

  • انسحاب أبو داود من البرنامج

    الغريب في الأمر، أن محمد أبو داود، ذاته، انسحب من برنامج "ليالي آسيا"، في وقت سابق، بعد دخوله في أزمة مع علي نوري.

    ووجه أبو داود اتهامًا إلى نوري، بنشر تغريدة مسيئة إلى الأردنيين، تحمل صورة للجماهير بلافتة "أنا العراق من أنت؟ منا آدم ونوج، ومنكم قوم ..؟"، والتي أثارت غضبًا كبيرًا في الأردن.

    وأثناء ظهوره عبر استوديو البرنامج العراقي، طالب محمد أبو داود، باعتذار نوري علنًا للجماهير الأردنية، إلا أن مقدم البرنامج رفض الاعتذار، بداعي أنه ليس مخطئًا، ولم يسئ للأردنيين، ولا يتأثر بأحاديث "السوشيال ميديا".

    هذا الرد دفع محمد أبو داود وقتها للانسحاب من البرنامج، بعدما صرح "كرامة الشعب الأردني من كرامتي"، إلا أن علي نوري، علق عليه قائلًا "لا تجبرني على الاعتذار، أنا أبعث رسائل حب ومحبة، وإذا كنت مخطئًا فسأعتذر".

  • FIFA Arab Cup TrophySC

    الفريان حضر بـ"كأس العرب"

    وكان إبراهيم الفريان حريصًا على حضور استوديو "ليالي العرب"، حاملًا نموذجًا مصغرًا من "كأس العرب"، قبل أن يغادر البرنامج غاضبًا.

    يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب "FIFA قطر 2025"، والتي تشهد مواجهة المنتخب السعودي بنظيره الأردني، فيما يلتقي المغرب والإمارات، في الطرف الآخر، علمًا بأن الفائزان سيلعبان المباراة النهائية، الخميس المُقبل، على ملعب لوسيل.

