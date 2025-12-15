"أنت شخص غير محترم" .. موقف محرج يجبر إبراهيم الفريان على الانسحاب من برنامج عراقي!

رغم سيل المديح الذي تلقاه عند تقديمه، إلا أن موقفًا محرجًا أجبر الإعلامي إبراهيم الفريان، على الانسحاب من أحد البرامج العراقية، بعد دخوله في صدام مع أحد الحضور.
الإعلامي السعودي الشهير، الملقب بـ"ملك الفلاشات"، لا تزال رحلته تشهد العديد من الموقف المثيرة للجدل، بين صداقة كريستيانو رونالدو، قائد النصر، أو صورته مع والدة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، أو هديته إلى المدرب جورج جيسوس، وسخرية كريم بنزيما منه، وغيرها.
