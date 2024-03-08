الأهلي، ريال مدريد، يوفنتوس وأكثر الفرق فوزًا بالبطولات في العالم

يكشف لكم جول الستار حول أكثر الفرق حصداً وتتويجاً بالبطولات في العالم، وبعكس ما يعتقده الكثير أن الفرق الأوروبية هي من تتربع على العرش.

عندما ننظر إلى خبر بعنوان أنجح الأندية في العالم يتراءى إلى ذهننا الفرق الأوروبية المعروفة كريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، ليفربول وبايرن ميونخ المعروفين بتاريخهم المليء بالكثير من الإنجازات والبطولات، بالإضافة إلى هيمنتهم على المستويين المحلي والأوروبي ووجودهم ضمن القارة العجوز مركز صناعة كرة القدم.

كم عدد بطولات الأهلي المصري طوال تاريخه؟

ولكن ماذا لو نظرنا إلى العالم أجمع لنقيم من جديد أكثر الفرق نجاحاً وحصداً للبطولات في كل العالم؟ هل تعتقد أن الهيمنة ستكون لصالح الفرق الأوروبية الكبرى التي قد ذكرناها أعلاه؟.. في الحقيقة جميع الفرق الكبيرة التي قد ذكرناها لم تستطع أن تحجز مكاناً في المراكز الخمس الأولى من أكثر الفرق تتويجاً بالبطولات في العالم.

كم عدد بطولات ريال مدريد طوال تاريخه؟

استطاع موقع جول أن يبحث ويرصد أكثر 30 ناديًا ناجحاً في العالم استناداً إلى البطولات التي استطاع كل فريق الحصول عليها منذ بداية تنظيم بطولات رسمية في كرة القدم حتى اليوم، فدعونا نستعرض معكم أهم وأكثر الفرق تتويجاً في العالم أجمع.

كم عدد بطولات برشلونة طوال تاريخه؟