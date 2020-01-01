كم عدد بطولات برشلونة طوال تاريخه؟

يقترن اسم برشلونة دائمًا بريال مدريد حيث ينتظر عشاق كرة القدم كل عام نسختين من الكلاسيكو، لكن ما هو عدد البطولات التي فاز بها البلاوجرانا؟

نادي برشلونة هو من أكبر الأندية في العالم وصاحب شعبية عالمية كبيرة، أُنشئ عام 1899 وأصبح النادي رمزًا للثقافة الكتالونية والقومية الكاتالانية، ولهذا شعاره (أكثر من مجرد ناد).

يعد البلاوجرانا من أغنى أندية كرة القدم من حيث الإيرادات، إذ بلغت مجموع إيراداته لموسم 2014-2015 الذي يعد واحدًا من أفضل مواسمه على الإطلاق مبلغ 560.8 مليون يورو.

يمتلك برشلونة تاريخ حافل من الإنجازات و البطولات التي تمكن من حصادها علي مر التاريخ على المستوى المحلي و القاري و العالمي، لكن ما هي وما هو عددها؟ هذا ما سنتعرف عليه.

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كم مرة فاز برشلونة بالدوري الإسباني؟

علي الصعيد المحلي تمكن برشلونة من الفوز ببطولة الدوري الإسباني 26 مرة، وكان بطلاً لكأس إسبانيا 30 مرة وهو رقم قياسي، كما فاز بكأس السوبر الإسباني 13 مرة، وفاز بكأس الدوري الإسباني مرتين، وحصل علي كأس إيفا دوارتي ثلاث مرات.

اعتاد النادي الكتالوني الفوز بالليجا في السنوات الأخيرة، فقد فاز بها في آخر موسمين، وفي آخر 10 مواسم لم يفقد اللقب إلا مرة واحدة كانت لصالح أتلتيكو مدريد موسم 2013-14.

كم مرة أخذ برشلونة دوري أبطال أوروبا؟

على الصعيد القاري والعالمي فاز برشلونة ببطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات، 4 منها منذ عام 2000، وفاز بكأس السوبر الأوروبي 5 مرات 3 منها في نفس الفترة وهو رقم قياسي.

وفي السابق حصل على كأس الكؤوس الأوروبية 4 مرات وهو أيضاً رقم قياسي، وأيضاً فاز ببطولة كأس العالم لأندية كرة القدم حيث فاز بالبطولة 3 مرات، وحصد مجموعة من البطولات المختلفة وهى بطولة كأس العالم المصغرة مرة واحدة، وكأس المعارض الأوروبية ثلاث مرات، والكأس اللاتيني مرتين، وكأس برانس 4 مرات.

وحقق برشلونة العديد من الأرقام القياسية والإنجازات، كما أنه أحد أكثر الأندية حصولاً على ألقاب، حيث فاز بـ94 بطولة حتى الآن، وبعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا 2014-2015 للمرة الخامسة في تاريخه، أصبح البلاووجرانا سادس نادٍ يحصل على وسام اليويفا الشرفي، وهو الوسام الذي يمنح للأندية الفائزة ببطولة دوري أبطال أوروبا خمس مرات أو ثلاثة مرات متتالية.