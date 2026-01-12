"هل أصبحت أفضل؟".. نجوم ريال مدريد يدعمون أراوخو في ليلة عودته بكلاسيكو السوبر

رغم أن مشاركته لم تتجاوز 4 دقائق قبل صافرة النهاية، إلا أن دخول القائد رونالد أراوخو بديلاً لزميله لامين يامال في الدقيقة 90+3 كان اللقطة الأبرز التي ختمت ليلة تتويج برشلونة بالسوبر الإسباني.

دخل "الوحش" الأوروجوياني ليؤمن النتيجة (3-2) في اللحظات القاتلة، ونجح بلمستين فقط في استخلاص كرة حاسمة وتشتيت الخطر عن مرماه، فائزاً بمواجهة أرضية واحدة أكد بها جاهزيته البدنية.

لكن المشهد الأهم لم يكن في التشتيت أو الالتحام، بل كان عقب صافرة النهاية، حين صعد أراوخو إلى المنصة بصفته قائد الفريق، ليرفع الكأس عالياً في سماء جدة، معلناً عودته من الباب الكبير ومتوجاً انتصار فريقه بلقطة ستبقى طويلاً في ذاكرة عشاق البلوجرانا.

تعود جذور غياب أراوخو إلى مطلع ديسمبر 2025، حين وافق المدير الرياضي ديكو على منح المدافع الأوروجوياني "إجازة مفتوحة" بناءً على طلب مباشر من وكلائه.

جاء هذا القرار عقب فترة صعبة عاشها اللاعب، تضمنت طرده القاسي أمام تشيلسي، مما رسخ لديه قناعة بأنه غير قادر على تقديم مستواه المعهود في ذلك الوقت، وسيطر عليه الخوف من أن استمراره في اللعب قد "يضر بمصلحة الفريق" بدلاً من مساعدته. وقد قابل النادي هذا الطلب بدعم كامل، حيث رفض المدرب هانز فليك الخوض في الأسباب إعلامياً، واصفاً الأمر بـ"المسألة الخاصة" التي تتطلب الاحترام والوقت للتعافي.