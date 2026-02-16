أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | رد "معادن" على تمويل صفقة بنزيما .. مفاجأة إيمينالو والفرنسي يتنازل من أجل الزعيم!
- Getty Images Sport
"معادن" تكشف حقيقة تمويل صفقة بنزيما
من أجل حسم اللغط الدائر خلال الساعات الماضية، حول تغريدة الحساب الرسمي بدوري روشن السعودي، أكدت شركة "معادن" عدم وجود علاقة أو مشاركة مالية، فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين إلى أي نادٍ.
جاء ذلك على خلفية الاتهامات التي تتعلق بانتقال بنزيما إلى الهلال، بناءً على تمويل من الشركة، بسبب تغريدة الرابطة، التي تضمنت رسالة "كريم بنزيما لاعبًا للهلال .. مقدم من شركة المعادن"، والتي تبين لاحقًا أن الشركة تعد إحدى رعاة الرابطة، ولا علاقة لها بصفقة النجم الفرنسي.
مصير تأجيل "ختام" مجموعات النخبة الآسيوية
كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود نية في تأجيل أو تعديل مباريات الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكدًا إقامتها في مواعيدها المحددة بين 16 و18 فبراير، بعدما تقدمت بعض الأندية بطلبات لتعديل توقيت مباريات الجولة الختامية.
ويستعد الهلال لملاقاة الوحدة الإماراتي، على ملعب المملكة آرينا، مساء اليوم "الإثنين"، فيما يواجه الأهلي نظيره شباب الأهلي، في ختام مرحلة الدوري "مجموعة الغرب"، من دوري النخبة الآسيوية.
وضمن الهلال، التأهل رسميًا، إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يتربع في صدارة مجموعة الغرب، برصيد 19 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الأهلي "الوصيف".
- Getty Images Sport
مفاجأة إيمينالو وتنازل بنزيما من أجل الهلال
أكد الإعلامي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، أن كريم بنزيما تنازل عن بقية رواتبه مع الاتحاد، وأن عقده مع الهلال أقل من مبلغه مع العميد، الذي كان يبلغ ما يتراوح بين 50-60 مليون يورو سنويًا، وجميع رواتب اللاعب ستكون من موارد النادي.
وأوضح الشنيف أن الهلال سيدفع مبلغ الـ6 شهور التي كانت متبقية في عقد بنزيما مع الاتحاد، أي يتراوح بين 25-30 مليون يورو، فيما يتقاضى اللاعب راتبًا أقل مع الهلال خلال الموسم المُقبل.
بعد "تحديات" الهلال .. اتهام جديد يضع إيمينالو في أزمة مع الاتحاد بسبب بنزيما!
"كريم بنزيما انتقل إلى الهلال رغمًا عن الاتحاد"، هكذا دار حديث مثير للجدل، حول كواليس جديدة تتعلق بالانتقال التاريخي للنجم الفرنسي في فترة الميركاتو الشتوي.
الهلال فاجأ الجميع بتعاقده مع كريم بنزيما، وذلك بعد غضب الأخير إزاء عدم توصله لاتفاق مع الاتحاد بشأن تجديد عقده، الأمر الذي دفعه للتغيب عن المباريات، قبل أن ينتقل إلى قلعة الزعيم، بعقد لمدة موسم ونصف.
وبين عشية وضحاها، تحول كريم بنزيما، من معشوق الجماهير الاتحادية، إلى منبوذها، بعدما لعب دور البطولة في إعادة العميد لمنصات التتويج بدوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، خلال الموسم الماضي.
- Getty Images Sport
سالم الدوسري اللاعب الذهبي!
أشاد محمد العويس، حارس مرمى العلا، بزميله السابق في الهلال، سالم الدوسري، والذي وصفه بأنه "اللاعب الذهبي" في الجيل السعودي الحالي، كونه يتحمل الضغط والانتقاد ويتمتع بشخصية عظيمة.
وقال العويس، عقب مشاركته في قمة دوري يلو أمام الدرعية، إنه سعيد بتواجد المدير الفني للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد من أجل متابعة المباراة، معربًا عن تمنياته بأن تتاح الفرصة للاعبي الدرجة الأولى، بالتواجد مع الأخضر خلال المرحلة المُقبلة، كونهم يتمتعون بالجرأة التي قد لا تتواجد عند بعض لاعبي دوري روشن للمحترفين، بسبب ضغوط المنافسة، مؤكدًا أن شخصية اللاعب السعودي في يلو قوية، باعتباره غير مهزوز ويراوغ الحارس بجرأة التسجيل.
الحقيقة وراء تدخل الرمز الأهلاوي في صفقة ريفالينو
"دور الأمير عبد الله الفيصل مع ريفالينو" .. حقيقة تدخل الرمز الأهلاوي من أجل صفقة الهلال التاريخية!
جدل كبير أثاره الناقد الرياضي فيصل زيد، المتحدث الرسمي السابق بالنادي الأهلي، بالحديث عن دور الرمز الأمير عبد الله الفيصل، في إتمام صفقة انتقال ريفالينو إلى صفوف الهلال.
جاء ذلك على هامش الحديث بشأن صفقات الهلال خلال الميركاتو الشتوي الماضي، خاصة بعد التعاقد مع "7" لاعبين، بين الرباعي الأجنبي "كريم بنزيما (الاتحاد) وسايمون بوابري (نيوم) ومحمد قادر ميتي (رين الفرنسي) وبابلو ماري (فيورنتينا الإيطالي)"، والثلاثي المحلي سلطان مندش ومراد هوساوي وريان الدوسري.
الحديث لم يقتصر حول تعاقدات الهلال، بقدر ما ذكره النادي عبر موقعه الرسمي، بأن سمو الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي، هو من تكفل بجميع صفقات النادي في الفترة الشتوية، وهكذا ما أكده عمر بترجي، مسؤول الإعلام والاتصال في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بقوله إن جميع تعاقدات الهلال من موارد النادي، دون أي تدخل من برنامج الاستقطاب.
- Getty Images Sport
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 16 انتصارًا مع 5 تعادلات، في 21 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل التعادل سلبيًا في الأسبوع السابع، مع شباب الأهلي دبي الإماراتي.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".