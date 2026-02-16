Goal.com
محمود خالد

بعد "تحديات" الهلال .. اتهام جديد يضع إيمينالو في أزمة مع الاتحاد بسبب بنزيما!

كواليس جديدة حول الصفقة التاريخية..

"كريم بنزيما انتقل إلى الهلال رغمًا عن الاتحاد"، هكذا دار حديث مثير للجدل، حول كواليس جديدة تتعلق بالانتقال التاريخي للنجم الفرنسي في فترة الميركاتو الشتوي.

الهلال فاجأ الجميع بتعاقده مع كريم بنزيما، وذلك بعد غضب الأخير إزاء عدم توصله لاتفاق مع الاتحاد بشأن تجديد عقده، الأمر الذي دفعه للتغيب عن المباريات، قبل أن ينتقل إلى قلعة الزعيم، بعقد لمدة موسم ونصف.

وبين عشية وضحاها، تحول كريم بنزيما، من معشوق الجماهير الاتحادية، إلى منبوذها، بعدما لعب دور البطولة في إعادة العميد لمنصات التتويج بدوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، خلال الموسم الماضي.

ولكن، يبدو أن هناك اتهامًا جديدًا يلوح في الأفق، سيعيد النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين السعودي، إلى الواجهة، بعد تصريحه الشهير الذي استفز جماهير الهلال.

  • إيمينالو وراء انتقال بنزيما إلى الهلال

    وفي هذا السياق، وجه الإعلامي ناصر الهويدي، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أصابع الاتهام إلى مايكل إيمينالو، بأنه وراء انتقال كريم بنزيما إلى الهلال، دون الالتزام بالـ6 شهور الأخيرة في عقده مع الاتحاد.

    وقال الهويدي إن إيمينالو هو من قدم "العرض المستفز" إلى كريم بنزيما من أجل تجديد عقده مع الاتحاد، والذي تسبب في غضب اللاعب، ثم فتح الباب أمام الهلال للتحرك لإتمام الصفقة، مستشهدًا بتصريحات فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد، بأنه لم يرغب في رحيل الهدّاف الفرنسي، وكذلك الإعلامي عبد الله فلاته، الذي صرّح بأن بنزيما انتقل للهلال رغمًا عن العميد.

    وأكد الهويدي أن إيمينالو يحق له تقديم العرض، الذي وصفه بـ"المستفز"، دون العودة لإدارة الاتحاد؛ كون بنزيما يتبع لجنة الاستقطاب، المتكفلة بكامل عقده.

    وأوضح "بنزيما مثل كريستيانو رونالدو ونيمار (مسبقًا مع الهلال)، يكون طرفًا في عقد ثلاثي مع الرابطة وجهة أخرى غير مصرّح بالإعلان عنها، ومبالغ التعاقد لا دخل للاتحاد أو للأندية بها، وأول جلسة للتجديد كان بين الاتحاد وإيمينالو".

    • إعلان

  • تصريح إيمينالو الذي أغضب جماهير الهلال

    النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين السعودي، كان قد صرح في وقتٍ سابق، بأمنيته أن يواجه نادي الهلال، بعض التحديات، وذلك بعد الموسم التاريخي الذي حقق فيه الزعيم، ثلاثية دوري روشن وكأس الملك والسوبر السعودي، في موسم 2023-2024.

    واعتبر إيمينالو وقتها، أن تعرض نادي الهلال لـ"التحديات"، وتوقفه عن تحقيق الانتصارات، سيكون في مصلحة دوري روشن السعودي؛ لأنه سيشعل المنافسة بشكلٍ أكبر.

    تلك التصريحات أثارت غضب الهلاليين وقد ربط المدرب جورج جيسوس بينها وبين ما وصفه بالظلم التحكيمي الذي يتعرض له فريقه، لتخرج الرابطة في بيان رسمي وتؤكد سوء فهم تصريحات إيمينالو وأن كل ما قصده كان بشأن زيادة التنافسية في الدوري، والوصول إلى أعلى المستويات، وأن يكون هناك أكبر عدد من الفرق المتنافسة على البطولة، ما ينعكس إيجابًا على ارتفاع المستوى الفني للدوري وقوته، ويرفع من قيمته السوقية العالمية، ليكون ضمن قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، مع التزام الرابطة بتحقيق مبدأ عدالة المنافسة.

  • بنزيما تنازل عن رواتبه مع الاتحاد

    وفي هذا السياق، أكد الإعلامي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، أن كريم بنزيما تنازل عن بقية رواتبه مع الاتحاد، وأن عقده مع الهلال أقل من مبلغه مع العميد، الذي كان يبلغ ما يتراوح بين 50-60 مليون يورو سنويًا، وجميع رواتب اللاعب ستكون من موارد النادي.

  • العقود تدار بالأنظمة وليس بالروايات

    في سياق متصل، وجه رياض المزهر، مدير إدارة التواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي بنادي الاتحاد، رسالة "غامضة" إلى رابطة دوري المحترفين، بقوله عبر برنامج "في 90"، إن الاتحاد لن يتوقف عن المطالبة بحقوقه، وهناك مخاطبات بين الإدارة الاتحادية والرابطة، ولا يستطيع الحديث عنها أو يوضحها، إلا أن هذه المخاطبات لم يتم الرد عليها.

    وزاد المزهر من غموض الموقف، حينما قال في رسالته للرابطة، إنه كان يتمنى من الرابطة أن تكون أكثر وضوحًا، وأن تخاطب الاتحاد قبل الخروج لوسائل الإعلام، مؤكدًا أن العقود تدار بالأنظمة وليس بالروايات.

    وكان عمر بترجي، مدير الاتصال المؤسسي والإعلام في رابطة دوري روشن، قد صرّح قبل أيام، بأن صندوق الاستثمارات، لم يكن له تدخل في تمويل صفقة انتقال كريم بنزيما إلى الهلال، وأن الصفقة بالكامل جاءت من موارد النادي.

  • Karim Benzema Ittihad GFX GOAL ONLYGOAL AR

    لماذا رحل بنزيما عن الاتحاد؟

    وكان فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، قد كشف عن أسباب رحيل كريم بنزيما عن قلعة العميد، مؤكدًا أن الإدارة كانت تملك خطة مستقبلية من أجل النزول بأعمار لاعبي الفريق.

    وأضاف أن الخطة الاتحادية في الفترة الشتوية، كانت تتضمن التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت 21 عامًا، للعب مع بنزيما، بالإضافة إلى مدافع محلي أو محترف لدوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن بنزيما قرر الرحيل، وهذا أجبر الإدارة على الاستغناء أيضًا عن مواطنه نجولو كانتي، إلى فنربخشه التركي، حيث أن رحيل كريم جعل الظهير الأيسر الألباني ماريو ميتاي يحل محله في القائمة الأساسية، وليس المواليد، ما يعني حاجة الاتحاد لتوفير مكان في قائمة الفريق لمهاجم أجنبي جديد فوق السن.

    وتداولت تقارير عالمية، أزمة كريم بنزيما مع الاتحاد، بشأن تقديم عرض اعتبره النجم الفرنسي بمثابة "إهانة لتاريخه"، حيث يحصل على 100% من حقوق صوره، دون أن يتقاضى راتبًا ثابتًا.

