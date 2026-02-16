"كريم بنزيما انتقل إلى الهلال رغمًا عن الاتحاد"، هكذا دار حديث مثير للجدل، حول كواليس جديدة تتعلق بالانتقال التاريخي للنجم الفرنسي في فترة الميركاتو الشتوي.

الهلال فاجأ الجميع بتعاقده مع كريم بنزيما، وذلك بعد غضب الأخير إزاء عدم توصله لاتفاق مع الاتحاد بشأن تجديد عقده، الأمر الذي دفعه للتغيب عن المباريات، قبل أن ينتقل إلى قلعة الزعيم، بعقد لمدة موسم ونصف.

وبين عشية وضحاها، تحول كريم بنزيما، من معشوق الجماهير الاتحادية، إلى منبوذها، بعدما لعب دور البطولة في إعادة العميد لمنصات التتويج بدوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، خلال الموسم الماضي.

ولكن، يبدو أن هناك اتهامًا جديدًا يلوح في الأفق، سيعيد النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين السعودي، إلى الواجهة، بعد تصريحه الشهير الذي استفز جماهير الهلال.