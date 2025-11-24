أخبار الهلال اليوم | حقيقة شرط الـ100 مليون لضم مراد هوساوي .. وإنزاجي يرد على غضب نونيز ومستقبل نيفيش!

ثورة غضب نونيز ومستقبل روبن نيفيش .. إنزاجي يحسم ملفات الهلال "الجدلية" ويؤكد: لا نلعب بطريقة ثابتة!

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن رأيه إزاء عدد من النقاط التي أثارت جدلًا في الفترة الأخيرة، أبرزها مستقبل نجم الوسط البرتغالي روبن نيفيش، وتصرف داروين نونيز "الغاضب" في مباراة الفتح.

وجاءت تصريحات إنزاجي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الهلال ضد الشرطة العراقي، والتي تقام على ملعب المملكة أرينا بالرياض، مساء الغد "الثلاثاء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة "موسم 2025-2026".

بعد تصرفه الغاضب أمام الفتح .. الصرامي: نونيز أكد أن كريستيانو رونالدو يتعرض لمؤامرة!

قدم الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تصرفًا غريبًا في مباراة الفتح، عكس غضبه الكبير من قرار المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، باستبداله خلال مجريات اللقاء.

وسجل نونيز هدفًا، ليقود الهلال لتحقيق فوز مثير على الفتح بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي "2025-2026"، والتي أقيمت على ملعب المملكة أرينا.

بعد أنباء عروض مانشستر ويوفنتوس .. مؤشرات جديدة تطمئن جماهير الهلال حول مستقبل روبن نيفيش!

لا يزال موقف الدولي البرتغالي روبن نيفيش، وسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حول تجديد عقده، مثار جدل كبير، بين تأكيد على البقاء وأنباء حول اتجاه اللاعب نحو الرحيل عن قلعة الزعيم.

وفتح مسؤولو الهلال ملف تجديد عقود نجومه الأجانب، حيث أعلن - بالفعل - عن تمديد عقد الحارس المغربي ياسين بونو، ونجم الوسط الصربي سيرجي سافيتش، حتى صيف 2028، فيما لا تزال المفاوضات جارية مع روبن نيفيش وخاليدو كوليبالي، اللذين ينتهي عقدهما الحالي في يونيو 2026.