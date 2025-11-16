أخبار النصر اليوم | مارتينيز يرد على "البرتغال أفضل دون رونالدو" .. وإينيجو يقلق جيسوس قبل مباراة الخليج!

أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لم يشارك في المناورة أمام فريق تحت 21 عامًا، اليوم "الأحد"، بعد تعرضه لشد عضلي بسيط، أجبره على خوض تمارين لياقية منفردة.

وقرر جيسوس، استبعاد كينجسلي كومان، من المناورة، حيث يؤدي الجناح الفرنسي بدوره تمارين لياقية، إثر الشد العضلي الذي تعرض له في مباراة نيوم، قبل فترة التوقف، فيما غاب عن المناورة أيضًا، كلٌ من سعد الناصر، أيمن يحيى، سعد حقوي؛ في ظل خشية المدرب البرتغالي من المجازفة بإشراكهم، لحين التأكد من جاهزيتهم البدنية بنسبة 100%.

ويستعد النصر لمواجهة الخليج، مساء الأحد المُقبل، على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026، حيث يطمح رفاق رونالدو لمواصلة العلامة الكاملة، بعد مرور ثماني جولات.