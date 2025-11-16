أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | مارتينيز يرد على "البرتغال أفضل دون رونالدو" .. وإينيجو يقلق جيسوس قبل مباراة الخليج!
- Getty Images Sport
غياب "مقلق" لثنائي النصر قبل مباراة الخليج
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لم يشارك في المناورة أمام فريق تحت 21 عامًا، اليوم "الأحد"، بعد تعرضه لشد عضلي بسيط، أجبره على خوض تمارين لياقية منفردة.
وقرر جيسوس، استبعاد كينجسلي كومان، من المناورة، حيث يؤدي الجناح الفرنسي بدوره تمارين لياقية، إثر الشد العضلي الذي تعرض له في مباراة نيوم، قبل فترة التوقف، فيما غاب عن المناورة أيضًا، كلٌ من سعد الناصر، أيمن يحيى، سعد حقوي؛ في ظل خشية المدرب البرتغالي من المجازفة بإشراكهم، لحين التأكد من جاهزيتهم البدنية بنسبة 100%.
ويستعد النصر لمواجهة الخليج، مساء الأحد المُقبل، على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026، حيث يطمح رفاق رونالدو لمواصلة العلامة الكاملة، بعد مرور ثماني جولات.
إلى اللقاء .. ملعب الرمز!
ودع نجوم النصر، ملعب "الرمز" الأمير عبد الرحمن بن سعود، بعد خوض المران الأخير على الملعب، الجمعة، قبل غلقه لمدة 40 يومًا، بسبب الزراعة الشتوية.
وبحسب "الرياضية"، فإن الفريق الأول سيخوض تدريباته على رديف ملعب النادي، بدءًا من مران السبت، ثم ينتقل بعدها إلى رديف ملعب جامعة الملك سعود، خلال فترة التوقف الدولي المُقبل.
- Getty Images Sport
البرتغال تتأهل إلى كأس العالم دون رونالدو .. والدون يعلق!
البرتغال "عملاق" دون رونالدو: هاتريك مزدوج في أرمينيا .. وإيقاف الدون لن يعطل الوحش في كأس العالم!
على ملعب الدراجاو، أثبت منتخب البرتغال بأن ما عانى منه أمام أيرلندا، في الجولة الماضية، لم يكن أكثر من حجر عثرة، في مسيرة الصعود نحو كأس العالم 2026، فرغم غياب القائد كريستيانو رونالدو، إلا أن رفاقه كانوا على أفضل نحو ممكن، بعدما اكتسحوا أرمينيا بنتيجة (9-1)، ليحجزوا مقعدًا رسميًا في المونديال.
وقطع المنتخب البرتغالي تذكرة السفر إلى مونديال 2026، للمرة التاسعة في تاريخه، في بطولة يُنتظر أن تشهد "الرقصة الأخيرة" للقائد كريستيانو رونالدو، والذي غاب عن لقاء اليوم للإيقاف، في ليلة ارتدى فيها نجوم البرتغال، طاقمًا خاصًا لتكريم الأسطورة إيزيبيو، بارتداء القميص الأسود لأول مرة منذ ما يقارب 10 سنوات، احتفالًا بالذكرى الستين لفوز "الملك" بالكرة الذهبية.
بعد سحق أرمينيا دونه .. روبرتو مارتينيز يرد على المشككين في تأثير كريستيانو رونالدو مع البرتغال
رد روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، على المشككين في تأثير النجم كريستيانو رونالدو مع الفريق، وذلك عقب الفوز الساحق على أرمينيا والتأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.
نجح منتخب البرتغال في سحق أرمينيا في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال بتسعة أهداف مقابل هدف واحد، ليضمن تواجده رسميًا في التظاهرة الكروية العالمية الصيف القادم.
رسالة قصيرة من 6 كلمات .. كريستيانو رونالدو يعلق على تأهل البرتغال لكأس العالم "بدونه"!
رغم غيابه عن المشهد، إلا أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لم يفوّت فرصة الاحتفال بتأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليستعد "الدون" لرقصته الأخيرة في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وغاب كريستيانو رونالدو عن مباراة أرمينيا، التي شهدت نتيجة تاريخية للبرتغال، بعدما تلقى بطاقة حمراء في الجولة الماضية أمام أيرلندا، حيث قرر الحكم جلين نيبيرج، طرده مباشرة في الدقيقة 61، بداعي قيامه بضرب المدافع دارا أوشي داخل منطقة الجزاء.
- Getty Images Sport
الاتحاد البرتغالي يطالب الفيفا بتقليص عقوبة كريستيانو
بعد طرده أمام أيرلندا .. الاتحاد البرتغالي يتسلح بـ"3 وقائع" لمنع إيقاف رونالدو في كأس العالم!
يعتزم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، التقدم باستئناف إلى نظيره الدولي "فيفا"، فيما يتعلق بالعقوبة المنتظرة ضد كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب الأول، بعد طرده في مباراة أيرلندا.
رونالدو نال طرده الأول في مسيرته مع منتخب البرتغال، بعد 226 مباراة دولية، جعلته على رأس اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ منتخبات الرجال، ليغادر ملعب أفيفا، الذي كان شاهدًا على خسارة رفاق كريستيانو بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.
برونو فيرنانديش عن طرد رونالدو التاريخي: جعل الأمور أكثر صعوبة علينا!
أرسلت البرتغال كريستيانو رونالدو إلى دياره بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة ضد جمهورية أيرلندا يوم الخميس.
لن يبقى اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا لمشاهدة مباراة البرتغال في استاد دو دراجاو في بورتو بعد ظهر يوم الأحد بعد أن تم "إعفاء المهاجم المخضرم من المنتخب الوطني" وفقًا لصحيفة A Bola البرتغالية.
وسط ذروة الهجوم عليه .. حقيقة قد تؤلم كريستيانو رونالدو أكثر في طريقه نحو الألف هدف!
"هدفي هو الوصول لألف هدف في مسيرتي" .. عبارة تتردد على مسامعنا مع كل مبارة يشارك بها القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ الموسم الماضي، بعدما كشف عن حلمه الشخصي أمام كل ما يطالبه بالاعتزال بعد وصوله لعام 40.
- getty
الاتحاد الآسيوي ينصف ساديو ماني بعد حادثة العنصرية
بعد السخرية منه بـ"أصوات القرود" .. الآسيوي ينصف ساديو ماني بعقوبة "مغلظة" ضد الزوراء!
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فرض عقوبة كبيرة على نادي الزوراء العراقي، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام النصر، في دوري أبطال آسيا 2، وما تعرض له النجم السنغالي ساديو ماني من أحداث تحمل طابع "العنصرية".
وخرج النصر بنقاط مباراته على ملعب الزوراء في بغداد، بهدفين دون مقابل، عن طريق عبد الله الخيبري وجواو فيليكس، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة الآسيوية.
غضب وحملة دفاع .. إعلامي سعودي يتهم نجوم دوري روشن بـ"بيع أوطانهم" من أجل الأموال قبل كأس أفريقيا!
كلما اقترب موعد كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، كلما ازداد الجدل في دوري روشن السعودي، على إثر خسارة عدد من الأندية لنجومها خلال تلك الفترة، وفي الوقت نفسه لن تتوقف المنافسات في البطولة المحلية بالمملكة العربية، لكن هذه المرة خرج الأمر عن السيطرة وسط تشكيك في وطنية اللاعبين الأفارقة.