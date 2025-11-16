Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
رسالة قصيرة من 6 كلمات .. كريستيانو رونالدو يعلق على تأهل البرتغال لكأس العالم "بدونه"!

ماذا قال الدون عن تأهل البرتغال لمونديال 2026؟

رغم غيابه عن المشهد، إلا أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لم يفوّت فرصة الاحتفال بتأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليستعد "الدون" لرقصته الأخيرة في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

منتخب البرتغال - في غياب رونالدو - اكتسح أرمينيا بنتيجة (9-1)، ليحقق واحدة من أكبر الانتصارات في تاريخه، ويقطع تذكرة العبور إلى مونديال 2026، من قلب ملعب الدراجاو.

وحملت الأهداف التسعة، توقيع ريناتو فيجا، جونسالو راموش، جواو نيفيش "هاتريك"، برونو فيرنانديش "هاتريك منها هدفان من ركلتي جزاء"، فرانشيسكو كونسيساو، في الدقائق 7 و28 و30 و41 و45+3 و51 و72 و90+3، بينما وقّع إدوارد سبيراتسيان على هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 18.

  • ماذا قال رونالدو عن تأهل البرتغال؟

    ونشر كريستيانو رونالدو، رسالة احتفالية بتأهل منتخب البرتغال إلى مونديال 2026، رسميًا، عبر منصة (إكس)، من 6 كلمات، معلقًا "وصلنا لكأس العالم! هيا يا البرتغال".

    ورغم غيابه، إلا أن رونالدو أبدى تضامنه الكبير مع منتخب بلاده، ليس بعد المباراة، بل وقبلها أيضًا، حينما قدم دعمًا لزملائه، برسالة قال فيها "هيا أيها الفريق! معًا اليوم ودائمًا، من أجل البرتغال، ومن أجل العلم".

    السر وراء غياب كريستيانو عن مباراة أرمينيا

    وغاب كريستيانو رونالدو عن مباراة أرمينيا، التي شهدت نتيجة تاريخية للبرتغال، بعدما تلقى بطاقة حمراء في الجولة الماضية أمام أيرلندا، حيث قرر الحكم جلين نيبيرج، طرده مباشرة في الدقيقة 61، بداعي قيامه بضرب المدافع دارا أوشي داخل منطقة الجزاء.

    رونالدو بدا متأثرًا من صافرات استهجان الجماهير الأيرلندية، والتي وضحت جليّة في رده على استفزازاتهم عقب واقعة ضرب المدافع، بالإشارة إليهم بالبكاء، قبل أن يفاجأ بالحكم الذي توجه إلى تقنية الفيديو للتأكد من الواقعة، ليعود ويلغي بطاقة الإنذار، ويحوّلها إلى الطرد المباشر.

    وأفادت تقارير بأن الطرد المباشر الذي حصل عليه كريستيانو رونالدو، من شأنه أن يغيب اللاعب عن بداية مشوار البرتغال في كأس العالم 2026 - في حالة التأهل -، الأمر الذي استدعى الاتحاد البرتغالي للتحرك من أجل المطالبة بمنع إيقاف رونالدو لأكثر من مباراة واحدة.

    تاريخ رونالدو مع تصفيات كأس العالم

    ويملك كريستيانو رونالدو، الرصيد القياسي في عدد المباريات الدولية، بـ226 مباراة مع البرتغال، منها 52 مواجهة في تصفيات كأس العالم، علمًا بأن "الدون" شارك في خمس نسخ سابقة بين 2004 و2022، ويستعد للمشاركة السادسة في مسيرته.

    ويمكن القول إن هذه ليست المرة الأولى، التي يغيب فيها كريستيانو رونالدو عن ختام المشهد في رحلة البرتغال نحو التأهل إلى كأس العالم، علمًا بأن أسطورة البرتغال صعد للمونديال 3 مرات مباشرة من التصفيات، وثلاثًا عبر بوابة الملحق.

    وغاب رونالدو عن ختام تصفيات البرتغال نحو مونديال 2010، حيث غاب عن الجولة الأخيرة ومرحلة الملحق، بسبب الإصابة، فيما غاب عن آخر جولات تصفيات نسخة 2014، إلا أنه عاد في مرحلة الملحق، والتي سجل 4 أهداف في السويد، خلال مباراتي الذهاب والعودة.

  • الاتحاد البرتغالي يطلب تقليص إيقاف رونالدو

    وفي هذا السياق، قرر الاتحاد البرتغالي توجيه طلب إلى نظيره الدولي، بمنع إيقاف رونالدو لأكثر من مباراة، حتى لا يغيب عن افتتاحية البحارة في مونديال 2026.

    وذكر الاتحاد البرتغالي في طلبه إلى الفيفا، بأن تصريحات المدرب هيمير هالجريمسون، الذي اتهم كريستيانو رونالدو بالسيطرة على التحكيم، في مباراة الفريقين في ألفالادي، التي انتهت بفوز البرتغال في التصفيات بهدف نظيف، قد صنعت أجواءً عدائية واضحة تجاه قائد المنتخب الوطني.

    النقطة الثانية تمثلت في تعرض كريستيانو رونالدو للإمساك به من قِبل المدافع الأيرلندي، بشكل صارخ داخل منطقة الجزاء، وقد حدثت أكثر من مرة خلال اللقاء، ما أسفر عن رد فعل محبط من "الدون" الذي قام بضرب منافسه.

    النقطة الثالثة تتمثل في عدم وجود أي مخالفات سابقة لرونالدو، كون الطرد الذي ناله هو الأول في مسيرته مع البرتغال، بعد أكثر من 200 مباراة دولية، مع يثبت سلوك اللاعب المثالي باستمرار.

    مسيرة كريستيانو رونالدو مع النصر والبرتغال

    وغادر كريستيانو رونالدو معسكر المنتخب البرتغالي، عقب مباراة أيرلندا، من أجل الالتحاق بتدريبات النصر، بعد تلقي مكالمة من المدير الفني جورج جيسوس، والذي طالبه بالعودة إلى الرياض، من أجل التحضير لمباراة الخليج، الأحد المُقبل، ضمن دوري روشن السعودي.

    ومنذ انتقاله إلى صفوف النصر، في شتاء 2023، ولا يزال كريستيانو رونالدو محافظًا على سجله التهديفي المذهل بقميص الأصفر، رغم بلوغ سن الأربعين، حيث سجل 103 هدف وصنع 21 تمريرة حاسمة في 116 مباراة رسمية في قلعة العالمي.

    وبخلاف أهدافه الرسمية، فإن كريستيانو رونالدو قاد النصر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعدما سجل 6 أهداف على مدار البطولة، منها هدفان ضد الهلال في نهائي سعودي خالص، ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي.

    رونالدو يقدم أرقامًا تهديفية رائعة مع النصر، حيث حطم الرقم القياسي كصاحب أكبر رصيد من الأهداف في نسخة واحدة، بتاريخ الدوري السعودي، برصيد 35 هدفًا في موسم 2023-2024، كما حافظ على لقب الهداف، للموسم الثاني على التوالي، في 2024-2025، بـ25 هدفًا، لينال الجائزة من أسطورة النصر، ماجد عبد الله.

    ورغم ذلك، إلا أن رونالدو لا يزال يطارد حلم اللقب الرسمي الأول على أرض المملكة، حيث حل وصيفًا في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر، فيما يقدم النصر مستويات قوية مع مدربه جورج جيسوس، ليؤكد عزمه على تحقيق اللقب السعودي الأول في خزانة ألقاب رونالدو، هذا الموسم.

    أما عن منتخب البرتغال، فإن رونالدو يطمح لأداء "الرقصة الأخيرة" في نهائيات كأس العالم 2026، والتي ينتظر أن تكون النسخة المونديالية السادسة لـ"الدون"، فيما حقق كريستيانو العديد من الأرقام القياسية، حيث بات أكثر لاعب يشارك في مباريات دولية، وأكبر هداف في تاريخ منتخبات الرجال.