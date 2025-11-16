رسالة قصيرة من 6 كلمات .. كريستيانو رونالدو يعلق على تأهل البرتغال لكأس العالم "بدونه"!

وغادر كريستيانو رونالدو معسكر المنتخب البرتغالي، عقب مباراة أيرلندا، من أجل الالتحاق بتدريبات النصر، بعد تلقي مكالمة من المدير الفني جورج جيسوس، والذي طالبه بالعودة إلى الرياض، من أجل التحضير لمباراة الخليج، الأحد المُقبل، ضمن دوري روشن السعودي.
ومنذ انتقاله إلى صفوف النصر، في شتاء 2023، ولا يزال كريستيانو رونالدو محافظًا على سجله التهديفي المذهل بقميص الأصفر، رغم بلوغ سن الأربعين، حيث سجل 103 هدف وصنع 21 تمريرة حاسمة في 116 مباراة رسمية في قلعة العالمي.
وبخلاف أهدافه الرسمية، فإن كريستيانو رونالدو قاد النصر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعدما سجل 6 أهداف على مدار البطولة، منها هدفان ضد الهلال في نهائي سعودي خالص، ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي.
رونالدو يقدم أرقامًا تهديفية رائعة مع النصر، حيث حطم الرقم القياسي كصاحب أكبر رصيد من الأهداف في نسخة واحدة، بتاريخ الدوري السعودي، برصيد 35 هدفًا في موسم 2023-2024، كما حافظ على لقب الهداف، للموسم الثاني على التوالي، في 2024-2025، بـ25 هدفًا، لينال الجائزة من أسطورة النصر، ماجد عبد الله.
ورغم ذلك، إلا أن رونالدو لا يزال يطارد حلم اللقب الرسمي الأول على أرض المملكة، حيث حل وصيفًا في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر، فيما يقدم النصر مستويات قوية مع مدربه جورج جيسوس، ليؤكد عزمه على تحقيق اللقب السعودي الأول في خزانة ألقاب رونالدو، هذا الموسم.
أما عن منتخب البرتغال، فإن رونالدو يطمح لأداء "الرقصة الأخيرة" في نهائيات كأس العالم 2026، والتي ينتظر أن تكون النسخة المونديالية السادسة لـ"الدون"، فيما حقق كريستيانو العديد من الأرقام القياسية، حيث بات أكثر لاعب يشارك في مباريات دولية، وأكبر هداف في تاريخ منتخبات الرجال.