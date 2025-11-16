برونو فيرنانديش عن طرد رونالدو التاريخي: جعل الأمور أكثر صعوبة علينا!

استقبل الدون البطاقة الحمراء باندهاش، ثم التفت ليصفق بسخرية للجماهير المحلية قبل أن يتجه بخطى ثقيلة نحو النفق. واضطر مهاجم النصر إلى أن يمنعه المدافع السابق لتشيلسي ريكاردو كارفالو من التوجه نحو مقاعد البدلاء الأيرلندية بعد أن بدا أن البطل البرتغالي يقول "أحسنت" في اتجاههم.
دافع روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، عن رونالدو بعد هزيمة الخميس، وقال إن انفعال القائد لم يكن "عنيفًا"، موضحًا: "بالطبع تحدثنا. أعتقد أن الأمر صعب على لاعب مثل كريستيانو، الذي كان في منطقة الجزاء. واليوم كان هناك مدافعان يتلامسان معه باستمرار".
"لا يوجد عنف. إنه يحاول دفع المدافع بعيدًا وكان محظوظًا لأن تقنية الفيديو ... زاوية الصور [تجعل الأمر يبدو] أسوأ مما حدث. إنها أول بطاقة حمراء لرونالدو مع المنتخب الوطني، هذا أمر لا يصدق".
عادةً ما تؤدي البطاقة الحمراء المباشرة على الساحة الدولية إلى إيقاف اللاعب لمباراتين، مما يعني أن رونالدو قد يغيب عن المباراة الافتتاحية للبرتغال في كأس العالم إذا تمكنت البرتغال من الفوز على أرمينيا وتجنبت الحاجة إلى السفر إلى الولايات المتحدة الصيف المقبل عبر المباريات الفاصلة.