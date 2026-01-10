أخبار النصر اليوم | قرار تحفيزي للفوز على الهلال .. وعودة نجم الفريق في الوقت المناسب بعد "نزيف" النقاط!

قرر العضو البلاتيني غازي الذيابي، تقديم مكافأة مالية لكل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من أجل تحقيق الفوز على الهلال، في مباراة ديربي الرياض، المُقررة الإثنين المُقبل، التي تقام على ملعب المملكة أرينا، في قمة الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتعرض النصر لنزيف حاد في النقاط، حيث حصد نقطة وحيدة في آخر 3 مباريات، بعد تعادله مع الاتفاق (2-2)، وخسارته من الأهلي (2-3)، ثم السقوط أمام القادسية (1-2).

وتسببت التعثرات الثلاث في هبوط النصر لوصافة ترتيب دوري روشن، برصيد 31 نقطة، ليبتعد بفارق أربع نقاط عن الهلال المتصدر، كما بات الأصفر مهددًا بخسارة الوصافة، حيث يتفوق بفارق الأهداف عن التعاون "الثالث".