محمود خالد

أخبار النصر اليوم | قرار تحفيزي للفوز على الهلال .. وعودة نجم الفريق في الوقت المناسب بعد "نزيف" النقاط!

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم السبت 10 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت الموافق العاشر من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

  • مكافأة تحفيزية من أجل الفوز على الهلال

    قرر العضو البلاتيني غازي الذيابي، تقديم مكافأة مالية لكل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من أجل تحقيق الفوز على الهلال، في مباراة ديربي الرياض، المُقررة الإثنين المُقبل، التي تقام على ملعب المملكة أرينا، في قمة الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

    وتعرض النصر لنزيف حاد في النقاط، حيث حصد نقطة وحيدة في آخر 3 مباريات، بعد تعادله مع الاتفاق (2-2)، وخسارته من الأهلي (2-3)، ثم السقوط أمام القادسية (1-2).

    وتسببت التعثرات الثلاث في هبوط النصر لوصافة ترتيب دوري روشن، برصيد 31 نقطة، ليبتعد بفارق أربع نقاط عن الهلال المتصدر، كما بات الأصفر مهددًا بخسارة الوصافة، حيث يتفوق بفارق الأهداف عن التعاون "الثالث".

    النصر يحتفل بتأهل ماني إلى نصف نهائي إفريقيا

    احتفل الحساب الرسمي بنادي النصر، عبر منصة (إكس)، بتأهل نجمه ساديو ماني مع منتخب السنغال، إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025"، بعد الفوز على مالي (1-0)، في لقاء دور الثمانية.

    إدوارد ميندي ينقذ السنغال رغم "فقر مالي" .. وخاليدو كوليبالي والعداء ساديو ماني بـ"شعار لم ينجح أحد"

    في مباراة اكتست بروح دوري روشن السعودي للمحترفين؛ نجح منتخب السنغال الأول لكرة القدم في تخطي نظيره مالي بـ"صعوبة"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

    السنغال فازت (1-0) على منتخب مالي الأول لكرة القدم؛ بهدف سجله نجمه إيليمان ندياي، في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

    وبهذه النتيجة.. ينتظر السنغاليون في دور نصف النهائي من البطولة الإفريقية، التي تستضيفها المملكة المغربية؛ الفائز من القمة التي ستجمع بين منتخبي مصر وكوتِ ديفوار، والمقررة مساء السبت.

    عودة نجم الفريق قبل الديربي وحقيقة ضم البليهي

    عودة البطل المنقذ؟ .. محمد سيماكان يزف أنباءً سارة للنصر قبل مواجهة الهلال في الديربي

    استعاد نادي النصر السعودي، مدافعه الفرنسي محمد سيماكان، بعد فترة غياب طويلة عانى خلالها "العالمي" من أزمة دفاعية حادة تسببت في خسارته كثير من النقاط ليفقد صدارة دوري روشن السعودي.

    بـ3 كلمات فقط .. علي البليهي يهرب من فخ حليمة بولند ويوضح حقيقة انتقاله من الهلال إلى النصر!

    شهدت الساحة الرياضية السعودية، خلال الأيام الماضية، جدلًا واسعًا حول مستقبل المدافع الدولي المخضرم علي البليهي، لاعب نادي الهلال، بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن وجود اهتمام من عدة أندية، أبرزها النصر، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

    وزعمت تلك التقارير أن إدارة الهلال أبدت موافقة مبدئية على رحيل اللاعب صاحب الـ36 عامًا، رغم أنه لا يزال يتبقى في عقده مع الزعيم مدة موسم ونصف الموسم.

    النصر في دوري روشن السعودي

    رغم خسارة لقب كأس السوبر السعودي في بداية الموسم، فإن فريق النصر بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس دخل موسم 2025-2026 بقوة كبيرة، وقدم انطلاقة مثالية أكدت جاهزيته للمنافسة على كل البطولات.

    وخسر العالمي نهائي السوبر أمام الأهلي بركلات الترجيح، بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل (2-2)، وكان النصر قد بلغ النهائي عقب فوزه على الاتحاد في نصف النهائي.

    في دوري روشن السعودي، قدم النصر بداية نارية، بعدما حقق الفوز في أول 10 جولات متتالية، ليعتلي الصدارة مبكرًا ويؤكد تفوقه الفني الكبير، قبل أن يتوقف قطار الانتصارات عند محطة الاتفاق بالتعادل (2-2)، ثم تلقى خسارتين متتاليتين أمام الأهلي (3-2) والقادسية (2-1)، ما كلفه فقدان القمة وفتح باب المنافسة مجددًا.

    قاريًا، واصل النصر عروضه المبهرة في دوري أبطال آسيا 2، بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، بالفوز في جميع مبارياته الست، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 عن جدارة، بعدما سجل عددًا كبيرًا من الأهداف وأظهر تفوقًا واضحًا على منافسيه.

    وفي كأس خادم الحرمين الشريفين، بدأ النصر مشواره بقوة، بعدما اكتسح نادي جدة في دور الـ32، إلا أن الصدمة جاءت يوم 28 أكتوبر 2025، عندما خسر أمام الاتحاد في دور الـ16، ليودع البطولة مبكرًا، في واحدة من أكثر النتائج المؤلمة هذا الموسم.

    ورغم التفوق الواضح للنصر في معظم فترات الموسم، فإن الخسائر الأخيرة أمام الأهلي والقادسية، إضافة إلى الخروج من كأس الملك، وضعت الفريق أمام اختبار حقيقي في النصف الثاني من الموسم، خاصة مع احتدام الصراع على صدارة الدوري وتزايد الضغوط الجماهيرية.

