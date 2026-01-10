عودة البطل المنقذ؟ .. محمد سيماكان يزف أنباءً سارة للنصر قبل مواجهة الهلال في الديربي

تمثل مباراة ديربي الرياض أهمية كبيرة لدى النصر، حيث يمكنها إنقاذ موسم الفريق محليًا أو إدخاله في دوامة من النتائج السلبية والتراجع لن يخرج منها بسهولة، فالعالمي بعد أن ظل محتكرًا صدارة الدوري السعودي بالعلامة الكاملة دون هزيمة أو تعادل، عاد من فترة التوقف الدولي ليجد نفسه في مواجهات نارية بتوقيت ضيق للغاية.

البداية كانت بالتعادل مع الاتفاق "2-2"، ومن ثم الخسارة القاسية من الأهلي بنتيجة "2-3"، ولم يكد العالمي يستيقظ من الصدمة الثانية، حتى تعرض لخسارة قاسية قبل يومين على يد القادسية بنتيجة "2-1".

وبسبب هذه النتائج السلبية، خسر النصر 8 نقاط في 3 جولات فقط، بينما حافظ منافسه الهلال على مسيرة انتصاراته، لتذهب الصدارة إلى الزعيم برصيد 35 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن النصر "الوصيف" الذي يتساوى أيضًا في عدد النقاط مع صاحب المركز الثالث "التعاون".

