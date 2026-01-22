أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | موعد حسم الصفقة الأولى .. شرط كانتي للتجديد وحقيقة "تبادل" العبود مع الهلال!
- Getty
الصفقة الأولى خلال 48 ساعة
أكد الإعلامي محمد البكيري، أن نادي الاتحاد بات قريبًا من حسم صفقته الأولى خلال 48 ساعة، بالتعاقد مع وليد الأحمد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.
وأوضح البكيري، عبر برنامج "ملاعب"، أن صفقة وليد الأحمد تقترب من لحظاتها الأخيرة، والمتبقي هو الاتفاق على الأمور المالية، مضيفًا أن قلب الدفاع هو المركز الأكثر احتياجًا لتجديد "حيوية" الفريق من أجل الاستحقاقات المُقبلة.
ونوّه البكيري بأن أزمة الاتحاد تكمن في ضم أكثر من سبعة لاعبين فوق سن الثلاثين، وهذا مؤشر خطير لمعدل أعمار الفريق، مضيفًا أنه كان ضد قرار الإدارة بتجديد عقد أحمد شراحيلي، كونه غاب عن الملاعب لفترة طويلة، فضلًا عن تخطيه حاجز الـ30.
ووفق صحيفة "الرياضية"، فإن الاتحاد قدم عرضًا يتضمن قيمة مالية تسدد لصالح نادي التعاون، مع عرض مالي للاعب كراتب سنوي، علمًا بأن العميد وضع أكثر من مرشح على طاولته، إلا أنه قوبل برفض القادسية للتخلي عن جهاد ذكري، وكذلك النصر الذي اشترط إبرام صفقة تبادلية وضم موسى ديابي مقابل رحيل عبد الإله العمري.
- Getty Images
شرط كانتي للتجديد مع الاتحاد
كشف الإعلامي نجيب الجداوي، عن تطورات مستقبل النجم الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان الاتحاد، في ظل اهتمام نادي فنربخشه بالتعاقد معه، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده داخل النادي الغربي.
وقال الجداوي، عبر فضائية العربية، إن الاتحاد فتح ملف كانتي منذ الصيف الماضي، من أجل تجديد عقده، علمًا بأن النجم الفرنسي أراد أن يجدد لمدة عامين، في الوقت الذي تريد فيه الإدارة أن يكون التجديد لموسم واحد، وبمقابل أقل مما يتقاضاه حاليًا.
وأضاف أن فنربخشه لم يحسم شراء عقد كانتي، رغم محاولاته لإنهاء الصفقة، وذلك لأن الاتحاد لا يريد بيع عقد نجولو، ومسيرو النادي يرون حاجته للاعب خلال الفترة المُقبلة، منوهًا بأن أولوية كانتي هي البقاء داخل صفوف العميد، إلا أنه يصرّ على التجديد لعامين، مع توفير عقد مرضٍ له.
- Getty Images Sport
حقيقة الصفقة التبادلية مع الهلال
تطورات "خلاف" سيرجيو كونسيساو وعبدالرحمن العبود.. وحقيقة دخول اللاعب في "صفقة تبادلية" بين الاتحاد والهلال
يبدو أن نادي الاتحاد حسم موقفه نهائيًا؛ بشأن مستقبل نجمه المخضرم عبدالرحمن العبود، جناح الفريق الأول لكرة القدم.
العبود غاب عن مباريات الاتحاد الأخيرة؛ بسبب "خلافاته" مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول.
كونسيساو وقع "عقوبة انضباطية" على العبود؛ وسط أنباء عن غضب اللاعب، ورغبته في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".
- AFP
- Getty Images Sport
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 15 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق 8 انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات، وأربع هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي ثم الاتفاق.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
تلك الآمال تلقت ضربة موجعة بالسقوط أمام الدحيل في قطر بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن حظوظ الفريق عادت للصعود بعد الفوز الأخير على ناساف في جدة بهدف كريم بنزيما، ويتبقى للفريق مباراتان حاسمتان أمام الغرافة والسد القطريين.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية، لوران بلان، في نهاية سبتمبر، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي.