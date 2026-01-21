Al Nassr v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

تطورات "خلاف" سيرجيو كونسيساو وعبدالرحمن العبود.. وحقيقة دخول اللاعب في "صفقة تبادلية" بين الاتحاد والهلال

تطورات مهمة من داخل البيت الاتحادي..

يبدو أن نادي الاتحاد حسم موقفه نهائيًا؛ بشأن نجمه المخضرم عبدالرحمن العبود، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

العبود غاب عن مباريات الاتحاد الأخيرة؛ بسبب خلافات مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول.

كونسيساو وقع "عقوبة انضباطية" على العبود؛ وسط أنباء عن غضب اللاعب، ورغبته في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

  • Al Ittihad v Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مستجدات "خلاف" سيرجيو كونسيساو وعبدالرحمن العبود

    وفي هذا السياق.. أعلن مصدر مسؤول بنادي الاتحاد مساء اليوم الأربعاء، نهاية "الخلاف" بين البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والجناح المخضرم عبدالرحمن العبود.

    المصدر كشف في تصريحات لموقع "365Scores"، عن أن العبود سيتواجد في مباريات الاتحاد، خلال الفترة القادمة؛ وذلك بعد نهاية "الخلاف" مع كونسيساو.

    الاتحاد يحل ضيفًا على نادي القادسية، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وسيغيب العبود بشكلٍ رسمي، عن مواجهة العميد ضد القادسية؛ ولكنه قد يتواجد في "القائمة"، بداية من الجولة 18 من مسابقة الدوري.

  • حقيقة "الصفقة التبادلية" بين الاتحاد والهلال

    واستكمالًا لتصريحاته.. تحدث المصدر المسؤول بنادي الاتحاد عن الأخبار المتداولة، بشأن إمكانية دخول عبدالرحمن العبود، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ في "صفقة تبادلية" مع عملاق الرياض الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    ونفى المصدر دخول العبود، في أي صفقة تبادلية مع نادي الهلال؛ مثلما تردد في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا.

    وشدد المصدر على أن عقد العبود، ما يزال مستمرًا مع الاتحاد؛ ولا توجد أي نية لدى الإدارة، للتخلي عنه.

    ويرتبط العبود بعقدٍ مع العميد، حتى 30 يونيو 2027؛ حيث كان قد انضم إلى صفوف الفريق الأول صيف 2019، قادمًا من نادي الاتفاق.

    ومع الاتحاد.. لعب عبدالرحمن العبود 151 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها 13 هدفًا، وصانعًا 22 تمريرة حاسمة.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 15 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 8 انتصارات، مقابل ثلاثة تعادلات و4 هزائم.

    الخسائر الأربع في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الأسبوع الرابع، وضد الهلال والأهلي والاتفاق في الجولات السادسة والثامنة والـ16 - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 13 انتصارًا مع تعادلين، في 15 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 29.

    * فوز: 24.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 69.

    * أهداف مستقبلة: 26.

