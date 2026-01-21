تطورات "خلاف" سيرجيو كونسيساو وعبدالرحمن العبود.. وحقيقة دخول اللاعب في "صفقة تبادلية" بين الاتحاد والهلال

وفي هذا السياق.. أعلن مصدر مسؤول بنادي الاتحاد مساء اليوم الأربعاء، نهاية "الخلاف" بين البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والجناح المخضرم عبدالرحمن العبود.

المصدر كشف في تصريحات لموقع "365Scores"، عن أن العبود سيتواجد في مباريات الاتحاد، خلال الفترة القادمة؛ وذلك بعد نهاية "الخلاف" مع كونسيساو.

الاتحاد يحل ضيفًا على نادي القادسية، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وسيغيب العبود بشكلٍ رسمي، عن مواجهة العميد ضد القادسية؛ ولكنه قد يتواجد في "القائمة"، بداية من الجولة 18 من مسابقة الدوري.