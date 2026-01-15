كشف الإعلامي فابريتسيو رومانو، عن تطورات موقف نادي الاتحاد، فيما يتعلّق بمستقبل نجم الوسط الفرنسي نجولو كانتي، والذي ارتبط اسمه برغبة نادي فنربخشه، في التعاقد معه، مع دخوله الفترة الحرة في عقده مع العميد.

وأوضح رومانو، عبر منصة (إكس)، أن إدارة الاتحاد لم تجرِ أي محادثات مع كانتي، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المُقبل، بينما تستمر مفاوضات نجم تشيلسي السابق مع فنربخشه.

وأضاف "كانتي يرغب بالانتقال إلى صفوف فنربخشه، ومهتم أيضًا بالشروط الشخصية المقترحة، والصفقة الآن رهن موافقة الناديين".