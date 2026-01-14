وكشف الصحفي الإيطالي باسكوالي جوارو عن قائمة الخيارات المطروحة، التي تشمل عودة محتملة للكرواتي إيفان بيريسيتش أو ضم دان ندوي، مع التركيز على لاعب يقدم "الإضافة الفورية".Getty/Goal
بعد قرار كانسيلو الانتقال لبرشلونة.. إنتر يحدد خياراته "الجديدة" في الميركاتو الشتوي!
كانسيلو يعود لبرشلونة
أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء أمس الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع النجم البرتغالي جواو كانسيلو، بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بالصفقة، ليعود اللاعب إلى صفوف الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادمًا من نادي الهلال السعودي.
وكشف الظهير البرتغالي أن مسؤولي نادي الهلال، تحدثوا معه خلال الفترة الماضية؛ بشأن إمكانية رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".
كانسيلو أشار في المؤتمر الصحفي - نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" -، إلى أنه كان يمتلك العديد من العروض بالفعل؛ عندما أخبره مسؤولو الهلال، بإمكانية رحيله عن صفوف الفريق.
وأضاف: "بعدها.. تلقيت اتصالًا من البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة؛ الذي أخبرني بأنه يريد التعاقد معي، في الميركاتو الشتوي الحالي".
وأوضح الظهير البرتغالي أنه أخبر مسؤولي الزعيم، فور تلقيه مكالمة ديكو؛ بأنه لن ينظر إلى أي عروض مقدمة، في انتظار تحرك برشلونة الرسمي.
واعترف كانسيلو أنه عاش أيامًا من التوتر، في انتظار تحرك العملاق الإسباني، وحسم الصفقة بشكلٍ رسمي مع الهلاليين.
- (C)Getty Images
ما خيارات إنتر؟
يرى جوارو أن إنتر يواصل البحث عن لاعب "طرف" (جناح ظهير)، مشيرًا إلى أن الأمر ليس بسيطاً، لأن العمل في شهر يناير ليس سهلاً أبداً، كما أنه يجب التوفيق بين أفكار جميع الأطراف المعنية.
وأوضح أن هناك العديد من الأسماء المطروحة على الطاولة مثل: "ندوي الذي حاول إنتر ضمه عندما طلب نوتينجهام فورست استعارة فراتيسي، وكذلك بيريسيتش الذي ستكون عودته موضع ترحيب من الجميع، لكن آيندهوفن يريد الاحتفاظ به".
ولفت إلى أنه تم اقتراح اسم ناويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، لكنه لم يؤخذ بعين الاعتبار أبداً، وذلك إلى جانب روجر فيرنانديز الذي يبدو غير سعيد حالياً في (الاتحاد السعودي). لكن هذا يأتي في إطار الشائعات فقط".
وختم: "يجب إضافة أسماء أخرى إلى القائمة، لكن المؤكد هو أنهم في (إنتر) يبحثون عن ملف لاعب قادر على تقديم الإضافة فوراً.
موسم مميز لإنتر
بعيدًا عن صفقة الظهير، يواصل إنتر تقديم موسم قوي فرض فيه سيطرته على صدارة الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة من 19 مباراة، متفوقاً بفارق 3 نقاط عن ملاحقه المباشر ميلان، ومحافظاً على مسافة آمنة من يوفنتوس ونابولي وروما.
ويدخل "النيراتزوري" مواجهته الليلة أمام ليتشي وعينه على توسيع الفارق، مستفيداً من سجله الهجومي المميز.
أما على الصعيد الأوروبي، فيحتل الفريق المركز السادس في جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة (4 انتصارات وهزيمتين)، حيث يسعى لتعويض خسارته الأخيرة أمام ليفربول عندما يستضيف المتصدر "آرسنال" الأسبوع المقبل في قمة نارية، لضمان التأهل المباشر ضمن الثمانية الكبار إلى ثمن النهائي.
- Getty Images
ماذا بعد لكانسيلو؟
رفض الظهير البرتغالي جواو كانسيلو حسم موقفه من البقاء مع برشلونة بعد انتهاء إعارته من الهلال السعودي في يونيو 2026، مشيراً إلى صعوبة التكهن بالمستقبل نظراً لارتباطه بعقد مع "الزعيم" يمتد حتى صيف 2027.
وأكد اللاعب رغبته في التركيز حالياً على حصد الألقاب مع البلوجرانا، مبدداً المخاوف بشأن لياقته البدنية، حيث أوضح أن غيابه عن المشاركة مع الهلال كان سببه الإصابة ثم قيود قائمة الأجانب، مشدداً على جاهزيته الكاملة الآن. يذكر أن هذه الولاية الثانية لكانسيلو في كتالونيا بعد موسم 2023-2024 الذي خاض فيه 42 مباراة ساهم خلالها بـ 9 أهداف.
ويستعد كانسيلو لبدء رحلته مع برشلونة، حيث يستعد الفريق لمواجهة رسينج في ثمن نهائي كأس الملك غدًا الخميس، قبل أن يخوض مباراة صعبة في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد خارج الأرض يوم الأحد المقبل، ومنها إلى موقعة أخرى مع سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.