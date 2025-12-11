Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport
محمود خالد

أخبار الاتحاد اليوم | كواليس مفاوضات الشباب مع كريم بنزيما .. وصراع "مشتعل" على نجم مانشستر يونايتد!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق الحادي عشر من ديسمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

    بالدليل .. رئيس الشباب السابق: أنا من أقنع بنزيما بالاحتراف في السعودية

    "اتفقنا على كل شيء ورحل إلى الاتحاد" .. خالد البلطان يكشف القصة الكاملة وراء مفاوضاته مع بنزيما!

    كشف خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السابق، عن التفاصيل الكاملة وراء صفقة النجم الفرنسي كريم بنزيما، وكواليس اقترابه من التوقيع لـ"الليث"، قبل تحول مساره إلى نادي الاتحاد.

    البلطان تحدث بشكل تفصيلي عن خطواته لإقناع كريم بنزيما بالقدوم إلى دوري روشن السعودي، علمًا بأن الحديث حول نجم ريال مدريد السابق والشباب، ليس جديدًا، إلا أن كواليس تغيير مساره بشكل مفاجئ إلى الاتحاد، هي ما أثار الجدل.

  • الاتحاد يكتسح بالم سيتي بـ"سداسية"

    واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تدريباته، اليوم، بعد الفوز العريض الذي حققه على حساب بالم سيتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، بنتيجة (6-0)، في المباراة التجريبية التي تأتي ضمن معسكر النمور في مدينة دبي، في إطار فترة التوقف الدولي، بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب 2025.

    وجاءت سداسية الاتحاد في مرمى بالم سيتي، عن طريق حامد الشنقيطي، روجر فيرنانديز "هدفين"، حسام عوار، ماريو ميتاي، مهند الشنقيطي.

    صراع مرتقب على نجم اليونايتد .. ولعبة الدومينو في صفقة سعود

    قرار مانشستر يونايتد قد يسهل الصفقة! .. النصر يستعد للتحرك مجددًا لخطف كاسيميرو ونادٍ سعودي كبير يهدده

    اسم النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم؛ أصبح دائم الارتباط بالانتقال إلى الملاعب السعودية، وتحديدًا منذ صيف 2023.

    وارتبط اسم كاسيميرو؛ بكل من "النصر، الهلال والاتحاد" تحديدًا، وسط رفض من الجماهير بسبب تراجع مستويات اللاعب.

    لكن.. تحسُن أداء النجم البرازيلي البالغ من العمر 33 سنة، في الفترة الأخيرة؛ جعله يعود إلى أجندة الأندية السعودية مجددًا، على الأغلب.

    لعبة الدومينو في صفقة سعود عبدالحميد .. الضحايا سيكونون كُثر بالهلال والنصر والاتحاد و"جدل النزاهة يشتعل"!

    يبدو أن الشارع الرياضي السعودي سيكون على موعد مع "حرب ثلاثية" شرسة؛ بسبب الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، نجم نادي روما الإيطالي المُعار إلى لانس الفرنسي.

    سعود البالغ من العمر 26 سنة، بدأ مسيرته الكروية في نادي الاتحاد؛ قبل أن ينتقل إلى عملاق الرياض الهلال، في يناير من عام 2022.

    وبعد عامين ونصف.. رحل سعود عن الهلال، ليُحقق حلم الاحتراف الأوروبي؛ حيث انضم إلى روما صيف 2024، دون أن يحصل على دقائق لعب كافية.

    خطة علاجية حتى مارس 2026

    أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الجهاز الطبي بنادي الاتحاد، وضع خطة علاجية وتأهيلية شاملة للمدافع سعد آل موسى، من أجل التعافي من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

    ووفق خطة الاتحاد، فإن البرنامج العلاجي مستمر مع آل موسى حتى مارس 2026، بعد خضوع لجراحة ناجحة في إنجلترا، حيث يجمع بين العلاج الطبيعي والتمارين التأهيلية، مع متابعة يومية لقياس تحسن استجابته في كل مرحلة، مع إمكانية تقليص مدة التعافي في حالة سرعة تعافي اللاعب.

    بعد رفض الاعتذار .. أندية السعودية تنتظر "هدية" محمد صلاح

    كواليس جلسة ليفربول | محمد صلاح يعقد الأمور بتصرفه في اجتماع آرني سلوت .. ورئيس الدوري السعودي يرد: مرحبًا بكل في أي وقت

    في الوقت الذي رحب فيه عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، بانضمام النجم المصري محمد صلاح إلى دوري روشن خلال المرحلة المقبلة، حدث تطور جديد عقّد العلاقة بين مو ومدربه الهولندي آرني سلوت.

    محمد صلاح يمر بفترة صعبة للغاية خلال الوقت الحالي، بعد استبعاده من تشكيل ليفربول الأساسي، بالإضافة لخروجه بتصريحات نارية هاجم فيها إدارة ناديه، وأيضًا مدربه الهولندي.

    مشوار نادي الاتحاد في موسم 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

