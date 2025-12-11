أخبار الاتحاد اليوم | كواليس مفاوضات الشباب مع كريم بنزيما .. وصراع "مشتعل" على نجم مانشستر يونايتد!

قرار مانشستر يونايتد قد يسهل الصفقة! .. النصر يستعد للتحرك مجددًا لخطف كاسيميرو ونادٍ سعودي كبير يهدده

اسم النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم؛ أصبح دائم الارتباط بالانتقال إلى الملاعب السعودية، وتحديدًا منذ صيف 2023.

وارتبط اسم كاسيميرو؛ بكل من "النصر، الهلال والاتحاد" تحديدًا، وسط رفض من الجماهير بسبب تراجع مستويات اللاعب.

لكن.. تحسُن أداء النجم البرازيلي البالغ من العمر 33 سنة، في الفترة الأخيرة؛ جعله يعود إلى أجندة الأندية السعودية مجددًا، على الأغلب.

لعبة الدومينو في صفقة سعود عبدالحميد .. الضحايا سيكونون كُثر بالهلال والنصر والاتحاد و"جدل النزاهة يشتعل"!

يبدو أن الشارع الرياضي السعودي سيكون على موعد مع "حرب ثلاثية" شرسة؛ بسبب الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، نجم نادي روما الإيطالي المُعار إلى لانس الفرنسي.

سعود البالغ من العمر 26 سنة، بدأ مسيرته الكروية في نادي الاتحاد؛ قبل أن ينتقل إلى عملاق الرياض الهلال، في يناير من عام 2022.

وبعد عامين ونصف.. رحل سعود عن الهلال، ليُحقق حلم الاحتراف الأوروبي؛ حيث انضم إلى روما صيف 2024، دون أن يحصل على دقائق لعب كافية.