كواليس جلسة ليفربول | محمد صلاح يعقد الأمور بتصرفه في اجتماع آرني سلوت .. ورئيس الدوري السعودي يرد: مرحبًا بكل في أي وقت

تعرف على آخر تطورات أزمة محمد صلاح وآرني سلوت

في الوقت الذي رحب فيه عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، بانضمام النجم المصري محمد صلاح إلى دوري روشن خلال المرحلة المقبلة، حدث تطورًا جديدًا عقد العلاقة بين مو ومدربه الهولندي آرني سلوت.

محمد صلاح يمر بفترة صعبة للغاية خلال الوقت الحالي، بعد استبعاده من تشكيل ليفربول الأساسي، بالإضافة لخروجه بتصريحات نارية هاجم فيها إدارة ناديه، وأيضًا مدربه الهولندي.

    أزمة محمد صلاح مع ليفربول

    شهدت الأيام الماضية توترًا كبيرًا في علاقة النجم المصري محمد صلاح مع ناديه الإنجليزي ليفربول، وإدارة الفريق بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت.

    صلاح صرّح لوسائل الإعلام بعد نهاية مباراة ليفربول وليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، موضحًا الوضع الصعب الذي يمر به حاليًا داخل صفوف الفريق الأول.

    وأوضح الفرعون المصري أنه يعيش لأول مرة في مسيرته فترة طويلة على "دكة البدلاء"، حيث لم يشارك في المباريات الثلاث الأخيرة، مؤكدًا شعوره بالغضب والإحباط بسبب هذا القرار. 

    وأشار إلى أن إدارة النادي كانت قد وعدته ببعض الامتيازات عند تجديد عقده مؤخرًا، لكنها لم تفِ بتلك الوعود.

    ولم يخفِ صلاح شعوره بأن ليفربول يضعه كـ"كبش فداء" لتحمل نتائج الفريق السيئة هذا الموسم 2025-2026، قائلًا: "أشعر أنهم يرمونني تحت الحافلة". 

    وأضاف أن العلاقة بينه وبين المدرب سلوت تغيرت مؤخرًا، رغم أنه لم يكن هناك أي خلافات سابقة بينهما.

    وألمح صلاح إلى أن مواجهة ليفربول وبرايتون، المقررة في الجولة 16 يوم السبت القادم، قد تكون آخر مباراة له مع "الريدز" قبل اتخاذ قرار الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2026.

    وسينتقل صلاح مباشرة بعد مباراة برايتون للانضمام إلى منتخب مصر، الذي يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، حيث سيكون الانتقال محتملًا بعد انتهاء التزاماته الدولية وفتح نافذة الميركاتو الشتوي رسميًا.

  • الدوري السعودي يُرحب بصلاح

    أكد عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أن نجم ليفربول محمد صلاح مرحب به في دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن مهمة التفاوض مع اللاعبين تقع على عاتق الأندية نفسها، وصلاح من بين الأسماء التي يمكن أن تكون جزءًا من هذه العملية.

    جاءت تصريحات مغربل خلال الجلسة الحوارية بعنوان "النموذج السعودي، بناء دوريات مستدامة من خلال التطوير والحوكمة والخصخصة"، والتي نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" في منتدى كرة القدم العالمي.

    وأشار مغربل إلى أن الدوري السعودي أصبح اليوم محط أنظار العالم، معربًا عن اعتزازه بالتقدم الملموس في معايير الاحتراف وقوة المنافسة، مؤكدًا أن الدوري أصبح خيارًا حقيقيًا للاعبين الذين يسعون لتطوير مسيرتهم الاحترافية. 

    وأوضح أن الرابطة لا تتدخل في اختيار اللاعبين، بل تعمل على تمكين الأندية عبر أطر حوكمة واضحة تساعدها على اتخاذ قرارات فنية تلبي احتياجاتها.

  • تطور جديد يعقد موقف صلاح مع سلوت

    كشف حساب "indykaila News" الموثوق على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي عن تطور جديد في الأزمة القائمة بين النجم المصري محمد صلاح والمدرب الهولندي آرني سلوت، وذلك بعد الجلسة التي عُقدت اليوم الأربعاء لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين، بحضور ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لنادي ليفربول.

    وأشار الحساب إلى أن الاجتماع، الذي وصِف بـ"السري والحاسم"، انتهى دون أن يقدم صلاح أي اعتذار، ما يعكس استمرار التوتر بين اللاعب والمدرب، وعدم تجاوب الطرفين مع محاولات التهدئة.

    وتأتي هذه التطورات بعد رفض صلاح تقديم أي تنازل أو تراجع عن تصريحاته السابقة تجاه سلوت، متمسكًا برأيه ومؤكدًا على موقفه، مما زاد من تعقيد الأمور داخل الفريق. 

    عدم حدوث تطور إيجابي في هذه الجلسة يزيد من احتمالات استمرار الأزمة لفترة أطول، وقد يؤثر على استعدادات الفريق للمباريات القادمة، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.

  • موسم ليفربول 2025-26

    يواجه فريق ليفربول الأول لكرة القدم أزمة كبيرة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، على الصعيدين المحلي والأوروبي.

    محليًا، ودع الريدز بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، كما خسر لقب درع المشجعين في مستهل الموسم، ما يمثل بداية صعبة للنادي. وفي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، يحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 23 نقطة من 15 مباراة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر آرسنال.

    أوروبيًا، لم يختلف الحال كثيرًا، إذ يحتل الفريق المركز الثامن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 برصيد 12 نقطة بعد مرور 6 جولات من مرحلة المجموعات.

    اللافت أن هذا التراجع الكبير يحدث على الرغم من أن المدرب الهولندي آرني سلوت قاد الفريق إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي 2024-2025، ما يطرح علامات استفهام حول قدرة الفريق على استعادة مستواه المعهود.

