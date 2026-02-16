أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | يايسله يحسم موقف كيسييه وإيبانيز أمام شباب الأهلي .. وإيفان توني لا يستبعد العودة إلى إنجلترا!
توني لا يستبعد العودة لإنجلترا
أكد إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أنه لا يستبعد مطلقًا فكرة العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه لا تزال لديه أهداف يتمنى تحقيقها مع الراقي أولًا، بعدما وقّع النادي معه عقدًا لفترة طويلة.
وأضاف توني، لشبكة "سكاي سبورتس"، أنه يتمنى رد الجميل للأهلي وتحقيق الألقاب، مؤكدًا أنه يشعر بالراحة في جدة، ويؤدي بشكل جيد مع النادي الجداوي، ولا يرى أي سبب يدفعه للمغادرة.
وأعرب إيفان عن أمله في الانضمام لمنتخب إنجلترا، من أجل المشاركة في كأس العالم 2026، مضيفًا "كل ما يمكننا فعله أن أستمر في تسجيل الأهداف، هذا يمنحني أفضل فرصة ممكنة، قد تكون فرصتي الأخيرة، ولكن الأمر يتعلق بما هو الأفضل للبلاد".
واستطرد "أشعر بتحسن كبير في لياقتي البدنية، والإحصائيات تتحدث عن نفسها، كما أن إحصائياتي في الجري عالية، لا أريد أن أكتفي بالجلوس والاسترخاء، فأنا أعمل بجد أكبر وأساعد من حولي. نعم أنا أتقاضى راتبًا كبيرًا، لكني مازلت أرغب في أن أكون ناجحًا، هذا ليس وقت الاسترخاء، أريد أن أصنع أشياء عظيمة".
يايسله يحسم مصير كيسييه وإيبانيز أمام شباب الأهلي
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، استقر على إبقاء الثنائي فرانك كيسييه وروجر إيبانيز، على مقاعد البدلاء، في مباراة شباب الأهلي الإماراتي، في ختام مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
في المقابل، قرر يايسله إراحة الحارس السنغالي إدوارد ميندي والمدافع التركي ميريح ديميرال، عن المباراة، في ظل غيابهما عن التدريبات الجماعية، خلال الساعات الماضية.
ويبحث الأهلي عن تأكيد الوصافة، حيث يواجه شباب الأهلي، اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في الجولة الثامنة والأخير، حيث يملك في جعبته 14 نقطة، ليتساوى مع تراكتور الإيراني، والوحدة الإماراتي.
الحقيقة وراء تدخل الرمز الأهلاوي في صفقة ريفالينو
"دور الأمير عبد الله الفيصل مع ريفالينو" .. حقيقة تدخل الرمز الأهلاوي من أجل صفقة الهلال التاريخية!
جدل كبير أثاره الناقد الرياضي فيصل زيد، المتحدث الرسمي السابق بالنادي الأهلي، بالحديث عن دور الرمز الأمير عبد الله الفيصل، في إتمام صفقة انتقال ريفالينو إلى صفوف الهلال.
جاء ذلك على هامش الحديث بشأن صفقات الهلال خلال الميركاتو الشتوي الماضي، خاصة بعد التعاقد مع "7" لاعبين، بين الرباعي الأجنبي "كريم بنزيما (الاتحاد) وسايمون بوابري (نيوم) ومحمد قادر ميتي (رين الفرنسي) وبابلو ماري (فيورنتينا الإيطالي)"، والثلاثي المحلي سلطان مندش ومراد هوساوي وريان الدوسري.
الحديث لم يقتصر حول تعاقدات الهلال، بقدر ما ذكره النادي عبر موقعه الرسمي، بأن سمو الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي، هو من تكفل بجميع صفقات النادي في الفترة الشتوية، وهكذا ما أكده عمر بترجي، مسؤول الإعلام والاتصال في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بقوله إن جميع تعاقدات الهلال من موارد النادي، دون أي تدخل من برنامج الاستقطاب.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب أهلي دبي؟ وكيف تشاهدها؟
يستضيف الأهلي السعودي نظيره شباب آهلي دبي على استاد الإنماء، ضمن مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
ويدخل الأهلي اللقاء بهدف حجز المركز الثاني بعد حسم تأهله إلى دور الـ 16 وحجز الهلال للصدارة في دور المجموعات، بينما يرغب شباب الأهلي في حسم تأهله رسميًا خاصة وأنّه يحتل المركز السادس ولديه فرصة للتأهل.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟ (طالع التفاصيل)
مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي، بعد بداية متذبذبة، صار الأهلي منافسًا شرسًا على الصدارة، حيث فاز في 15 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة وحيدة في 21 لقاء.
وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.
لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.
وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.
إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي؛ ليسقطوا في فخ التعادل السلبي أمام الوحدة الإماراتي، بعد ذلك.
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".