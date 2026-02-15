ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأهلي السعودي نظيره على نظيره شباب آهلي دبي على استاد الإنماء، ضمن مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف حجز المركز الثاني بعد حسم تأهله إلى دور الـ 16 وحجز الهلال للصدارة في دور المجموعات، بينما يرغب شباب الأهلي في حسم تأهله رسميًا خاصة وأنّه يحتل المركز السادس ولديه فرصة للتأهل.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 هو يوم الإثنين 16 فبراير 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 2 HD بتعليق أحمد البلوشي، وعبر الكأس 5 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد شباب أهلي دبي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماتياس يايسله التشكيل المتوقع البدلاء المدرب باولو سوسا

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي وشباب أهلي دبي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الأهلي وشباب أهلي دبي في المباريات الأخيرة

ترتيب الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026