غيابات بالجملة في مرحلة مهمة للزعيم

وضع صعب وجد البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للهلال السعودي، نفسه قبل ساعات من مواجهة الشباب في ديربي الرياض.

الزعيم يحل ضيفًا على الليث الأبيض بعد أقل ساعتين من الآن، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صدمات في الأيام الماضية:

خلال الأيام الما ضية، تلقى الجهاز الفني للأزرق صدمة تلو الأخرى بسقوط لاعبيه، ضحية لشبح الإصابات.

عبد الله عطيف؛ لاعب الوسط، سيغيب شهرين، سالم الدوسري وأندريه كاريلو سيغيبان لمدة شهر تقريبًا، بالإضافة إلى إصابة محمد البريك، ناصر الدوسري، سعد الناصر ومحمد القحطاني.

كل هذه الإصابات ستغيب عن ديربي الليلة، مع شكوك حول إمكانية لحاقهم بمواجهة برسبوليس، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ما هي الصدمة الجديدة؟

بالأمس، انضم سلمان الفرج؛ قائد الزعيم، للتدريبات الجماعية للفريق، بعدما اكتمل شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ليتنفس الجهاز الفني الصعداء، بعودة أحد اللاعبين الأساسيين للفريق قبل الديربي المهم.

لكن قبل أقل ساعتين من المباراة، اضطر جارديم باستبعاد الفرج نهائيًا من قائمة المباراة، بعدما أوصى الجهاز الطبي بعدم جاهزيته الكاملة، واحتمالية تجدد الإصابة إذا تمت المجازفة به في مباراة قوية كالديربي.

الزعيم يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد عشر نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب الصدارة، والذي خاض خمس مباريات.

أما الشباب فيعاني بالموسم الحالي، ويأتي بالمركز الـ11 بخمس نقاط.

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