"رغم استعداده للتضحية.. الهلال أغلق أبوابه في وجه جيوفينكو"

أزمة الهلال مع سيباستيان جيوفينكو لا تزال مستمرة.

لا تزال أزمة نادي الهلال السعودي مع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعبه السابق قائمة، رغم رغبة اللاعب الواضحة في التضحية من أجل الاستمرار في صفوف "الزعيم".

الصحفي الإيطالي نيكولو شيريا أكد في وقت سابق من سبتمبر الجاري أن الهلال قد يتم استبعاده من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

شيريا أكد أن "فيفا" سيفتح بالتعاون من الاتحاد السعودي لكرة القدم تحقيقًا ف التجاوزات العديدة من جانب الهلال ضد جيوفينكو.

وأشار إلى أن العقوبة المنتظر توقيعها على الهلال قد تصل إلى حد استبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا.

علاقة الهلال وجيوفينكو اتسمت دائمًا بالاحترافية في التعامل، وأشارت تقارير سعودية أنه حين قرر النادي فسخ عقده، قام الإيطالي بالتنازل عن 5.5 مليون ريال سعودي من مستحقاته.

ما هي آخر تطورات أزمة الهلال وجيوفينكو؟

نيكولو شيريا، أكد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن جيوفينكو طلب من إدارة الهلال الاستمرار مع الفريق، والتضحية بجزء من راتبه وتمديد عقده مع "الزعيم".

وكتب شيريا: "سيباستيان جيوفينكو طلب من الهلال الاستمرار في اللعب مع الفريق، وأكد على إمكانية تخفيض راتبه وتمديد عقده".

Seba #Giovinco asked to continue to play for #AlHilal and gave his availability to reduce his salary and to extend his contract but AlHilal made him find door closed at training center several times to force him to sign. He staid in Riyadh until they deleted his Iqama! #transfers https://t.co/8A0UonxlMm — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 22, 2021

وأضاف: "لكن الهلال أغلق أبواب مركز التدريبات في وجهه أكثر من مرة لإجباره على الرحيل".

واختتم الصحفي الإيطالي: "جيوفينكو بقي في الرياض حتى تم إلغاء إقامته في السعودية".

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضًا