عودة beIN Sport للسعودية | أسعار الاشتراك وطريقة المشاهدة وكل ما تريد معرفته

مع عودة قنوات بي إن سبورت، بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية، تعرف على أسعار الاشتراكات وطريقة المشاهدة

أعلنت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية، عودة بث قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، من جديد بشكل رسمي في كافة أنحاء المملكة، بعد المصالحة الخليجية بين السعودية وقطر.

وكان بث القنوات الرياضية في السعودية بشكل رسمي، قد توقف قبل سنوات بعد خلاف سياسي بين البلدين نشب في السنوات الأخيرة، وانتهى مطلع الشهر الجاري بعد عقد قمة العلا، وزيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للسعودية واستضافه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ليعود التعاون الخليجي بين البلدين من جديد.

بعد التصالح الخليجي .. عودة بي إن سبورتس للبث في السعودية

المزيد من الفرق

وفي التقرير التالي من موقع جول سنستعرض معًا، كيف يمكن الاشتراك في قنوات بي إن سبورتس، داخل السعودية، وما هي أسعار الاشتراكات، ورقم خدمة العملاء للتواصل.

متى تم إيقاف بي إن في السعودية؟

توقف بث مجموعة قنوات بي إن سبورتس، في السعودية بشكل رسمي في السعودية في عام 2017، بعد خلاف سياسي نشب بين قطر والسعودية، وبداية المقاطعة الخليجية الشهيرة، التي انتهت مطلع العام الحالي.

وأثناء توقف البث، انطلقت قنوات تحمل اسم "بي أوت كيو" تقوم بإذاعة المباريات المختلفة، ولكن تم إيقافها بسبب قضايا قرصنة رفعتها شبكة بي إن سبورتس عليها، وتم غلقها.

ما هي أسعار باقات بي إن في السعودية؟

توفر قنوات بي إن سبورتس، للمتابعين عدد من الباقات المختلفة، بحسب اهتمام كل أفراد الأسرة، فهناك الباقة الرياضية والباقة الترفيهية وباقة الأطفال والباقة الكاملة.

وفي الجدول التالي موضح أسعار الباقات المختلفة بالريال السعودي:

الباقة سعر الاشتراك السنوي الباقة الأساسية Basic 399 ريال سعودي الباقة الرياضية Top Sport 650 ريال سعودي الباقة الكاملة premium 780 ريال سعودي الباقة الترفيهية entertainment 580 ريال سعودي الباقة المتكاملة All Elite 1170 ريال سعودي

كما يمكنك الاشتراك في خدمة bein connect، لمشاهدة المباريات عن طريق الإنترنت عبر الهاتف المحمول، مقابل 455 ريال سعودي سنويًا.

كيف يمكن تجديد باقات بي إن في السعودية؟

يمكنك تجديد الاشتراك الخاص بك بأكثر من طريقة، أولها عن طريق الموقع الإلكتروني والدفع ببطاقات الائتمان بعد عودة التعامل الرسمي، أو عن طريق أحد الموزعين المعتمدين من بي إن في السعودية.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية السعودية في ميركاتو شتاء 2021

ويمكنك إيجاد الموزعين المعتمدين في أقرب منطقة لك من هنا، عن طريق اختيار البلد السعودية، ثم اختيار مدينتك والبحث عن أقرب موزع لك بعدها.

ما هو رقم خدمة عملاء بي إن في السعودية؟

يمكنك التواصل مع خدمة عملاء بي إن سبورت الرسمية، عبر الرقم التالي +974 400 90 000، كما يمكن أيضًا التواصل معه عبر تطبيق WhatsApp، لمزيد من التفاصيل والإجابة عن كافة الأسئلة التي تحتاجها.

ما هي البطولات التي تنقلها بي إن سبورت؟

تقوم قناة بي إن سبورت، بنقل العديد من البطولات الهامة والحصرية في الشرق الأوسط عبر شاشاتها، ومن أهم تلك البطولات، الدوري الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الفرنسي، بالإضافة إلى بعض البطولات الدولية، مثل دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، دوري أبطال آسيا، كأس الاتحاد الآسيوي، دوري أبطال أفريقيا، الكونفدرالية.

وعلى مستوى المنتخبات، تقوم قنوات بي إن، بإذاعة كأس العالم، وكأس العالم للأندية، كأس الأمم الآسيوية، وكأس الأمم الأفريقية، وكوبا أمريكا، ودوري الأمم الأوروبية، وبطولة اليورو، وغيرهم من المسابقات والبطولات المختلفة بشكل حصري.