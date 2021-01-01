بعد التصالح الخليجي .. عودة بي إن سبورتس للبث في السعودية

ثلاث سنوات انقطعت بها القنوات القطرية بالمملكة

أصدرت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية رسميًا، قرارًا بإعادة بث مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية في جميع أنحاء المملكة من جديد، بعد التصالح الخليجي بين البلدين.

مجموعة القنوات القطرية كان قد توقف بثها في السعودية منذ عام 2017، بعد نشوب خلافات سياسية بين البلدين، تسببت في حرمان المشجع السعودي من متابعة الدوريات العالمية، وإن كان تم إطلاق بعدها قنوات "بي أوت كيو" السعودية لنقل هذه الدوريات، لكنها كانت تتوقف في بعض الفترات، بسبب اتهامات القنوات القطرية لها بالقرصنة.

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"بي إن سبورتس" تنتقل بشكل حصري كافة البطولات القارية، بجانب الدوريات العالمية كالإنجليزي والإيطالي والألماني والفرنسي والإسباني وغيرها، بخلاف كأس العالم للأندية والمنتخبات، وبطولات الرياضات الأخرى.

يترأس "بي إن سبورتس" حاليًا ناصر الخليفي؛ مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي تولى المنصب خلفًا لأيمن جادة، الذي كان قد تقدم باستقالته.

يذكر أنه في الخامس من يناير الجاري قام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ أمير دولة قطر، بزيارة العاصمة السعودية "الرياض"، وكان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمطار العلا، بعد أعوام من انقطاع الزيارات الرسمية بين البلدين.