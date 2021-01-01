85 مليون يورو تقرّب فاران من مانشستر يونايتد

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ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أن مانشستر يونايتد على استعداد لدفع 85 مليون يورو من أجل التعاقد مع المدافع الدولي الفرنسي رافائيل فاران من ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

المدافع الفرنسي ارتبط بالرحيل عن ريال مدريد خلال الأسابيع الماضية، على الرغم من عودته إلى مستواه بعد الهبوط الشديد في مستواه على مدار العام الماضي.

مانشستر يونايتد ظهر ضمن أهم الأندية التي تريد التعاقد مع فاران، ووفقًا لصحيفة الموندو ديبورتيفو فإن الشياطين الحمر على استعداد لدفع مبلغ كبير من أجل التعاقد معه.

ريال مدريد على استعداد لعرض فاران في سوق الانتقالات الصيفية إذا كانت هناك مشاكل مع تجديد عقده الذي ينتهي في عام 2022 دون أن تبدأ أي مفاوضات حول المستقبل حتى الآن.

وقد تسببت هذه الحقيقة في اهتمام العديد من الأندية بالنجم الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 مع منتخب الديوك، على رأس هذه الأندية بالطبع مانشستر يونايتد الذي يريد تعزيز خط دفاعه من أجل مواصلة التحسن.

مانشستر يونايتد هو النادي الذي يبدي اهتمامًا أكبر بالتعاقد مع فاران، الشيء الذي لا يبدو جديدًا على الإطلاق، حيث كان وراءه لفترة طويلة وحتى فيرجسون نفسه أراد التوقيع معه في 2011، لكن مكالمة من زين الدين زيدان للمراهق رافائيل وقتها قادته إلى ريال مدريد.

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جدير بالذكر أن فاران انتقل إلى ريال مدريد في 2011، ونجح في الفوز بـ4 بطولات دوري أبطال أوروبا وفاز بالدوري الإسباني 3 مرات.