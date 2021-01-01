لماذا تم إلقاء القبض على رئيس برشلونة السابق؟ وما هي قضية بارسا جيت؟

ما هي الأسباب وراء إلقاء القبض على جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة؟

داهمت الشرطة الكتالونية صباح اليوم، الإثنين، مقر نادي برشلونة الإسباني وقامت باعتقال عدد من الإداريين وعلى رأسهم الرئيس السابق، جوسيب ماريا بارتوميو.

بارتوميو تولى رئاسة برشلونة بعد استقالة ساندرو روسيل في 2014 بصورة مؤقتة، قبل الفوز بالانتخابات في 2015 وتولي المنصب بصورة رسمية حتى نوفمبر 2020.

ورغم تقدم الرئيس السابق لاستقالته في نوفمبر الماضي؟ لكن تم اعتقاله صباح اليوم بجانب عدد من الإداريين السابقين والحاليين على خلفية قضية "بارسا جيت" والتي ترتبط بنجوم برشلونة وعلى رأسهم ليونيل ميسي وبيب جوارديولا وغيرهم.

لماذا استقال بارتوميو من رئاسة برشلونة؟

بعد العديد من النتائج المذلة في دوري أبطال أوروبا والخروج أمام روما ثم ليفربول والخسارة بعد ذلك من بايرن ميونخ بنتيجة 8-2، قام الأعضاء بعمل حملة لسحب الثقة.

وبعد نحو أسبوعين من بداية الحملة، جمعت أكثر من 20 ألف توقيعًا وهو أكثر من المطلوب لإجبار بارتوميو على الاستقالة، وهو ما حدث بالفعل في نوفمبر الماضي.

أزمات برشلونة لم تكن فقط متعلقة بالنتائج السلبية، ولكن المشاكل الاقتصادية المختلفة التي حرمت الفريق من جلب الصفقات وأجبرت اللاعبين على خفض رواتبهم، بجانب جائحة كورونا التي وضعت النادي الكتالوني على حافة خطر الإفلاس.

كما أنّ قرار ميسي بالرحيل عن برشلونة بالمجان في الصيف الماضي لعب دورًا في إصرار الأعضاء على الإطاحة بإدارة بارتوميو.

ما هي قضية بارسا جيت التي تسببت في اعتقال بارتوميو؟

في مطلع العام الماضي، 2020، كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية أنّ إدارة برشلونة برئاسة بارتوميو اتفقت مع شركة خاصة بالعلاقات العامة على إنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتمجيد في الإدارة والدفاع عنها.

الإذاعة أكدت أنّ الهدف من الحسابات الوهمية توجيه اللوم والانتقادات للاعبي برشلونة وأساطير النادي وعلى رأسهم ليونيل ميسي، بل وامتد الأمر لانتقاد زوجات اللاعبين وعوائلهم.

ورغم أنّ ميسي لم يصدق هذه الأخبار، وصرح بذلك في حوار صحفي مطلع العام الماضي، إلا أنّ التحقيقات استمرت لتؤكد حقيقة تورط بارتوميو في قضية إهانة اللاعبين.

من تعرض للاعتقال أيضًا بجانب بارتوميو؟

بحسب التقارير الرسمية، فإن السلطات الكتالونية قررت اعتقال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة السابق، والمدير السابق لمنطقة الرئاسة، خاومي ماسفرير، والمدير العام الحالي للنادي، أوسكار جراو، ورئيس الخدمات القانونية بالنادي رومان جوميز بونتي.

ولم يتم إصدار أي بيان رسمي من برشلونة حتى الآن لتأكيد هذه الاعتقالات أو التعليق عليها.

ما هو موقف الانتخابات من بارسا جيت؟

تُقام الانتخابات يوم الأحد المقبل، 7 مارس، والتي يترشح لها جوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريشيا، كما سيتم الاعتماد على البريد كما في الانتخابات الأمريكية السابقة لتجنب الزحام في "كامب نو" بسبب كورونا.

ولم يتم تحديد إن كانت الاعتقالات الأخيرة قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات، ولكن كتابة هذه السطور، فإن هذه التغييرات لن تؤثر على موقف الانتخابات والتي لا تزال جارية في موعدها.