555 مليون يورو وشروط صادمة للحوافز .. عقد ميسي الأخير يثير العجب حول العالم!

تقارير صحفية إسبانية تكشف تفاصيل العقد الأخير لليونيل ميسي في برشلونة والذي تم توقيعه في عام 2017.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل العقد الأخير لليونيل ميسي في برشلونة والذي ينهي اللاعب آخر الأشهر فيه بالوقت الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل موندو"، والتي أكدت أن النجم الأرجنتيني وقع على عقود تمنحه راتب بقيمة 138 مليون يورو في الموسم الواحد مع حساب المتغيرات والحوافز.

وأوضحت الصحيفة أن العقد الذي وقع عليه جوسيب ماريا بارتوميو المدير الفني السابق لبرشلونة يمنح ميسي مكافأة تجديد قيمتها 115 مليون يورو لمجرد الموافقة على الاستمرار.

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بالإضافة لذلك يحصل ليونيل ميسي بموجب العقد الذي تم تسريبه على 78 مليون يورو كمكافأة ولاء حال استمر بعد فترة محددة.

النجم الأرجنتيني تأكد من حصوله على 92% من تلك المتغيرات حتى تلك اللحظة من عقده الذي يوشك على الانتهاء.

وحسبت الصحيفة الرقم الإجمالي الذي يحصل عليه ميسي من العقد ووجدت أنه يصل لـ 555 مليون و237 ألف و619 يورو.

جدير بالذكر أن ميسي كان قد طلب الرحيل عن برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الماضي لكن إدارة جوسيب ماريا بارتوميو رفضت طلبه.