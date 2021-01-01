تيفيز: لا أحد يريد الفوز بكأس العالم قدر ميسي ولا أتخيله خارج برشلونة

كرة القدم مدينة له..

يؤمن كارلوس تيفيز، لاعب بوكا جونيورز وأحد أساطير كرة القدم الأرجنتينية، أنه لا يوجد أي لاعب يود تحقيق كأس العالم بقدر ما يود ليونيل ميسي تحقيقه لمنتخب بلاده، بينما لا يمكنه تصديق أن يرى البرغوث بقميص آخر غير قميص برشلونة.

أربع مشاركات في المونديال هي حصيلة تاريخ ميسي مع الأرجنتين، لكنه فشل في قيادتهم لتحقيق أي من الأربع بطولات، وكانت النتيجة الأفضل له هو وصافة ألمانيا في مونديال البرازيل 2014.

رحيل ميسي عن برشلونة هو الحوار السائد في الآونة الأخيرة، فعقده ينتهي بنهاية هذا الموسم ولم يُجدد وسط اهتمام من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي به، وبالنسبة لتيفيز، فسيكون حقًا من الغريب أن يلعب ميسي بأي قميص آخر غير البرسا.

الأسطورة الأرجنتينية في تصريحات للصحافة قال "ليو أكثر من أي شخص آخر يعرف ماذا سيفعل بمستقبله، لا يمكنني رؤيته بقميص آخر خارج قميص برشلونة".

كما أضاف "الشيء الوحيد الذي يحتاجه ليو هو الفوز بكأس العالم، كرة القدم مدينة له أكثر من أي شخص آخر. يمكن أن يضرنا (كأرجنتينيين) عدم الفوز بالمونديال، لكنه يؤلمه أكثر من أي شخص آخر، لا شك لديّ في ذلك".

وأتم "أعرف جيدًا ماذا يشعر حيال المنتخب الوطني، يمكنني القول أنه لا يوجد أحد يتمنى الفوز بكأس العالم أكثر منه".

الجدير بالذكر أن التقارير الأخيرة أشارت إلى تفاؤل ميسي بشأن الكتيبة الحالية لمنتخب الأرجنتين وقدرتها على الفوز بمونديال قطر المقبل أو على الأقل تحقيق كوبا أمريكا في صيف 2021.