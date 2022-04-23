"5 احتمالات أمام شكوى النصر، واحد يُحولها لفيفا وآخر يُبرئ الاتحاد"

أوضح القانوني أيمن الرفاعي أن شكوى النصر ضد الاتحاد لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم تُواجه 5 احتمالات، واحد منها يُحولها إلى الفيفا للبت بها وآخر يُبرئ العميد تمامًا.

قضية النصر ضد عبد الرزاق حمدالله والاتحاد هي الشغل الشاغل للإعلام والشارع الكروي في السعودية، وقد ظهرت للسطح مجددًا بعد المفاجآت الأخيرة وأبرزها التسجيل الصوتي المسرب وتبادل البيانات بين اتحاد الكرة السعودي والنادي العاصمي.

ما هي احتمالات شكوى النصر ضد الاتحاد؟

الرفاعي أوضح أولًا أنه يجب إثبات صحة التسجيلات الصوتية المسربة التي تجمع حمدالله مع حامد البلوي للأخذ بها كدليل مؤكد في شكوى النصر ضد الاتحاد، كما أبدى تفهمه لتأخر بيان اتحاد كرة القدم، مشيرًا إلى أن التأخير ربما يكون من فيفا في إرسال رده على استفسارات الاتحاد المحلي.

وأضاف حول الاحتمالات الموجودة أمام شكوى النصر "الشكوى أمام 5 احتمالات واضحة، لكن هذا طبعًا بعدما يتم التأكد من صحة التسجيلات، الاحتمال الأول هو ثبوت تهمة التحريض من الاتحاد لحمدالله على فسخ عقده، وهذا الاحتمال سيحول القضية إلى فيفا للبت بها، حيث سيحدث تضامن بين اللاعب والنادي، وفيفا هو المسؤول عن الشكوى ضد اللاعب والخاصة بعقده السابق مع النصر".

تابع في تصريحاته لقناة العربية السعودية "الاحتمال الثاني هو ثبوت تهمة الفساد، والثالث هو ثبوت تهمة التلاعب بالنتائج، وهنا سيتم تحويل الشكوى إلى لجنة الانضباط لاتخاذ القرار المناسب، أما الاحتمال الرابع فهو ثبوت مفاوضات الاتحاد مع حمدالله في الفترة غير القانونية وهنا سستبت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الشكوى، والاحتمال الأخير هو ثبوت المفاوضات في الفترة القانونية وهنا سيتم تبرئة الاتحاد تمامًا لأنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية".

لماذا تقدم النصر بشكوى ضد الاتحاد؟

النصر أعلن عبر بيان رسمي تقدمه بشكوى ضد لاعبه السابق عبد الرزاق حمدالله ونادي الاتحاد ومديره التنفيذي حامد البلوي في نهاية مارس الماضي لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقد أكد النصر في بيانه امتلاكه لتسجيلات تُدين حمدالله والبلوي والاتحاد وتثبت أن النادي الجداوي قام بمفاوضة اللاعب وتحريضه على الرحيل عن النصر والانضمام له قبل دخوله الفترة الحرة في عقده.

اتحاد كرة القدم أكد في بيان رسمي عدم اختصاصه بالتحقيق في تلك الشكوى لأنها تتضمن أطرافًا غير سعودية (حمدالله)، ونظرًا كذلك لأن هناك قضية مشابهة منظورة لدى فيفا، وقد رد النصر عليه بالإشارة إلى أن القضية الموجود لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم تختلف عن تلك المقدمة للاتحاد المحلي.

اتحاد الكرة تحرك بعد بيان النصر وأرسل للفيفا خطابًا يسأل خلاله عن موقفه من الشكوى، وهل يتم دمج شكوى النصر لدى الاتحادين معًا في فيفا أم ماذا؟ وقد أعلن اليوم في بيان رسمي إجابة فيفا.

الاتحاد أعلن أن الجزء الخاص في الشكوى بالنصر وحمدالله سيكون مسؤولية فيفا لأنه يتضمن طرفًا غير سعودي، فيما سيستكمل الاتحاد بلجانه المختلفة التحقيق في شكوى النادي العاصمي ضد الاتحاد.

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