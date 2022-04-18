اتحاد الكرة يرد على النصر بخطوة عملية للانسحاب تمامًا من قضية حمدالله

يبدو أن اتحاد كرة القدم السعودي مُصر تمامًا على الانسحاب من قضية النصر ضد لاعبه السابق عبد الرزاق حمدالله ونادي الاتحاد، إذ اتخذ خطوة جديدة وعملية تلك المرة لإحالة القضية إلى فيفا في رد عملي على بيان نادي النصر الذي طالبه بالبت في شكواه كونها تختلف عن تلك المقدمة إلى فيفا.

قضية النصر ضد حمدالله والاتحاد هي الشغل الشاغل للإعلام والشارع الكروي في السعودية، وقد ظهرت للسطح مجددًا بعد المفاجآت الأخيرة وأبرزها التسجيل الصوتي المسرب.

ما هي آخر تطورات قضية النصر ضد حمدالله والاتحاد؟

قضية النصر وحمدالله بدأت بفسخ النادي لعقد اللاعب من جانب واحد بأسباب قانونية تضمن له حقوقه المالية، ثم انضمام الهداف المغربي بعدها إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر وتألقه الملفت مع الفريق.

تتابعت الأحداث بتقديم النصر شكوى ضد حمدالله والاتحاد في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وتقديم محامي اللاعب شكوى ضد النادي العاصمي، ثم بيان مفاجئ من اتحاد الكرة يُعلن به عدم اختصاصه بالنظر في القضية لأنها تتضمن أطرافًا أجنبية ولأنها منظورة أمام فيفا.

تبع ذلك تسجيل صوتي مسرب نُسب إلى حمدالله وحامدل البلوي المدير التنفيذي للاتحاد قبل يوم واحد من مباراة النصر والاتحاد في ذهاب الدوري السعودي، وقد طالب النصراويون بالتحقيق في التسريب وسط اتهامات واضحة للاعب بالتلاعب في نتيجة المباراة وتعمد إهدار الفرص وركلات الجزاء.

شكك البعض في صحة التسريب لكن نادي النصر قطع الشك باليقين ببيان نشره مؤخرًا أكد خلاله امتلاكه لتسجيلات صوتية تدين حمدالله والبلوي والاتحاد، وأن شكواه في الاتحاد الدولي تختلف عن تلك التي قدمها في نهاية مارس الماضي لدى اتحاد كرة القدم السعودي.

نادي الاتحاد لم يرد رسميًا على بيان النصر رغم أنه حمل اتهامات واضحة له، لكن الإعلامي وليد الفراج نقل عن أحد المسؤولين في إدارة النادي قوله تعليقًا على البيان "احنا مو فاضيين لكم، لدينا منجز نريد إنجازه وإسعاد جماهيرنا به، نراكم يوم 29 مايو".

صحيفة اليوم السعودية تحدثت اليوم عن بدء إدارة أنمار الحائلي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النصر، وتقديمها لشكوى إلى الجهات المختصة، بشأن الاتهامات الموجهة للبلوي، من أجل حفظ حقوق النادي وعدم التنازل تحت أي ظرف.

ما هي الخطوة الجديدة من اتحاد الكرة للانسحاب من القضية؟

الواضح جليًا أن اتحاد كرة القدم يريد الابتعاد عن تلك القضية وعدم إصدار أي قرار بها، ربما لأنه يعلم أن أحد الأطراف سيعترض على القرار مهما كان، وقد وصف الناقد الرياضي مبارك الشهري هذا النهج من جانب الاتحاد بالذكي وأنه تطبيق لقول "ابعد عن الشر وغني له".

صحيفة الشرق الأوسط السعودية كشفت عن خطوة جديدة من جانب اتحاد الكرة للانسحاب من القضية، وهي طلب الإدارة القانونية به من الفيفا دمج شكوى النصر لدى غرفة فض المنازعات بالفيفا بشكواه لدى لجنة الانضباط ضد الاتحاد وحامد البلوي و عبد الرزاق حمد الله.

وأوضحت الصحيفة أن رد الفيفا بالإيجاب والموافقة على دمج القضيتين معًا سيُحول القضية إلى نزاع دولي بالكامل، وبالتالي لا يمكن لاتحاد كرة القدم السعودي إصدار أي قرار خاص به.