"4 كلمات أطاحت بالهلال والنصر وكتبت المجد الآسيوي للعين" .. سفيان رحيمي يكشف السر!

ماذا قال هداف آسيا عن تجاوز الهلال والنصر في البطولة؟

كشف المغربي سفيان رحيمي، نجم فريق الكرة بنادي العين الإماراتي، وهداف بطولة دوري أبطال آسيا، عن الكلمات التي منحت الحماسة للاعبي الفريق في تجاوز عقبات صعبة خلال مشوار الفريق نحو التتويج باللقب الآسيوي.

وحقق العين لقب دوري أبطال آسيا، للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ 2003، بعدما حوّل خسارة الذهاب أمام يوكوهاما إف مارينوس الياباني بنتيجة (1-2)، لفوز ساحق على ملعب هزاع بن زايد، في لقاء الإياب بنتيجة (5-1)، ليحقق المجد الآسيوي.

وقال رحيمي، عبر فضائية أبوظبي الرياضية، إنه بلغ زملاءه بـ4 كلمات، صاروا يرددونها قبل كل مباراة مهمة، قائلًا "المباريات الكبرى تصنع الرجال".

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وأضاف سفيان "كل مباريات البطولة صعبة، ولكن الصعوبة الحقيقية بدأت بعد التأهل لربع النهائي، لم يتوقع أحد أن نتجاوز النصر السعودي، وقالوا إن تركيبة العين لن تقدر على الهلال، ولكني كنت أقول لزملائي (المباريات الكبرى تصنع الرجال)، ولم أكذب، والله كانوا رجالًا".

وتأهل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح، في الدور ربع النهائي، إثر التعادل في مباراتي الذهاب والإياب، بنتيجة (4-4)، كما تجاوز عقبة الهلال، بنتيجة (5-4)، في مباراتي نصف النهائي.

وتابع "في ذهاب النهائي باليابان، أيضًا، مررنا بمراحل صعبة، وخالد عيسى (حارس المرمى) أنقذنا من الخسارة بـ3 أو 4 أهداف، وكنت أبلغه في غرفة الملابس أن دوره كبير في هذه المباريات".

وتمكن سفيان رحيمي من تسجيل 13 هدفًا، خلال مشواره مع العين في دوري أبطال آسيا، ليتوج بجائزتي الهداف وأفضل لاعب في البطولة، خاصة بعدما ساهم في الفوز الساحق بإياب نهائي، بتسجيل هدفين وصناعة تمريرة حاسمة، والتسبب في ركلة جزاء.