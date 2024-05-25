العين ضد يوكوهاما | كريسبو يثأر من "معجزة اسطنبول" ورحيمي لجماهير اليابان "نعم.. نحن من أطاح بالهلال"

العين يتوج بطلًا لدوري أبطال آسيا بخماسية في يوكوهاما..

ليلة تاريخية تعيشها الجماهير العيناوية، في مدرجات ملعب هزاع بن زايد، وهي تشاهد فريقها العين يكتب التاريخ، ويتوج بلقب دوري أبطال آسيا (موسم 2023-2024)، للمرة الثانية في تاريخه.

وحصد العين اللقب الآسيوي، بعد تعويض خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة (1-2)، ليحقق فوزًا عريضًا على يوكوهاما في مباراة الإياب بنتيجة (5-1)، على ملعب هزاع بن زايد، وحملت الخماسية توقيع سفيان رحيمي (هدفين) وكاكو (ركلة جزاء) ولابا كودجو (هدفين)، ليقتنص الزعيم العيناوي اللقب ويحجز مقعدًا مع الهلال في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز العين على يوكوهاما، والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا..