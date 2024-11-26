3 أسماء تُنافس أسامة هوساوي على خلافة حسين الصادق في المنتخب السعودي

منصب مدير المنتخب أصبح خاليًا

أصبح منصب مدير المنتخب السعودي خاليًا بعد استقالة حسين الصادق يوم أمس، وقد كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن ترشيح 4 أسماء لخلافته أبرزها أسامة هوساوي.

المنتخب السعودي أعلن يوم أمس، عبر منصة (إكس)، عن تقدم حسين الصادق، مدير المنتخب السعودي الأول، باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه، إلى اتحاد الكرة، خلال المرحلة المُقبلة، مقدمًا الشكر لمجلس الإدارة، على الفترة الماضية التي عمل فيها.

وجاءت تلك الاستقالة عقب حالة من الجدل حول الصادق، خاصة لارتباطه بالمشاكل التي حدثت بين المدرب السابق روبرتو مانشيني وبعض اللاعبين وعلى رأسهم سلمان الفرج، أو ما قيل عن التحدث مع سالم الدوسري قبل استدعاء نجم الهلال السابق للمنتخب قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا الأخيرتين.

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الصحيفة أوضحت أن اتحاد كرة القدم السعودي سيُناقش في اجتماع يوم الأربعاء القادم عدد من الملفات الخاصة بالأخضر أبرزها منصب مدير المنتخب بعض استقالة الصادق، مشيرة إلى أن هناك 3 أسماء تُنافس أسامة هوساوي على المنصب، وهم صالح الداود وعبدالرحمن القحطاني ونايف القاضي.

المنتخب السعودي قدم نتائج مترنحة في أولى 6 جولات من الدور الثالث، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث حقق فوزًا وحيدًا مقابل 3 تعادلات وهزيمتين، ليحتل المركز الرابع في جدول المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط.