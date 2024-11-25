دفع الثمن أم استجابة للضغوط؟ .. حسين الصادق يرحل رسميًا عن المنتخب السعودي

اتحاد الكرة يعلن عن رحيل الصادق رسميًا..

تقدم حسين الصادق، مدير المنتخب الوطني الأول، باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه، إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال المرحلة المُقبلة، مقدمًا الشكر لمجلس إدارة الاتحاد، على الفترة الماضية التي عمل فيها.

وتقدم مجلس الاتحاد، برئاسة ياسر المسحل، بالشكر إلى حسين الصادق، مثمنًا له عملة طوال الفترة الماضية، ومتمنيًا له التوفيق في مسيرته.

وفي هذا السياق، ذكر الإعلامي أحمد العجلان، إن أسامة هوساوي، يعد أبرز المرشحين لخلافة حسين الصادق في منصب مدير المنتخب بعد استقالة الأخير.

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وكان الصادق محل انتقادات، في الفترة الأخيرة، على خلفية نتائج المنتخب السعودي، وتعثراته في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وجاء منتخب السعودية في المركز الرابع من المجموعة الثالثة في تصفيات المونديال، برصيد 6 نقاط من 6 مباريات، فيما شهدت أجواء الأخضر عددًا من التقلبات، بعد إقالة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، وتعيين الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة الصقور الخضر.

وأثار الناقد الرياضي طلال آل الشيخ، جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، بأنه قبل إعلان قائمة المنتخب السعودي لمباراتي أستراليا وإندونيسيا، قام أحد إداريين المنتخب، بالاتصال بسالم الدوسري، وإبلاغه بضم سلمان الفرج، مضيفًا أن مانشيني لم يكن وحده سبب أزمة الأخضر في الفترة الماضية، وأن الإداري الذي لا يستطيع احتواء المشكلات، أو إنهاء أزمات اللاعبين، يجب على الاتحاد السعودي اتخاذ قرار برحيله، والاستعانة بمن يملك خبرة كروية.

وعلق ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة، بقوله إن الحديث المتناقل عن سلمان الفرج وسالم الدوسري لا يستحق التعليق، فيما ذكر سلطان المهوس، مشرف الاتصال المؤسسي بالاتحاد، بأن ما ذكره طلال آل الشيخ، عار تمامًا من الصحة، مضيفًا أنه لم يتم الاتصال بسالم الدوسري من قِبل إدارة المنتخب، أو أي لاعب آخر، قبل إعلان القائمة.