20 مليون يورو تكلفة رحيل ديمبيلي عن برشلونة!

برشلونة سيدفع ثمن رحيل ديمبيلي، وهذا ليس تعبيرًا مجازيًا

سيتعين على برشلونة دفع 20 مليون يورو إلى بوروسيا دورتموند، وذلك إذا قاموا ببيع نجمهم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وكانت أغلب المصادر الصحفية قد تحدثت عن احتمالية رحيل عثمان ديمبيلي عن برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي ذلك الإطار، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنه سيكون على برشلونة دفع قيمة المتغيرات لدورتموند في حال قرر التخلص من ديمبيلي.

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ويواصل النجم الفرنسي تعافيه من الإصابة بالكسر في ساقه اليمنى والتي تعرض لها في فبراير الماضي، ولن يلعب مع برشلونة مرة أخرى خلال الفترة المتبقية من الموسم المحلي.

ومع ذلك، لم تكن الإصابة عائقًا أمام ديمبيلي في البحث عن عروض خارجية، وذلك بعد ارتباطه في الأيام الأخيرة بمانشستر يونايتد الذي وضعه خيارًا ثانيًا في حال فشل التعاقد مع جادون سانشو.

وتشير المصادر إلى أنه في حال وصول عرض بـ 80 مليون يورو فما فوق إلى برشلونة فإن النادي الكتالوني سيبدأ في التفكير في الأمر بجدية.

وحسب صحيفة بيلد الألمانية الموثوقة، فإن بوروسيا دورتموند ضمن أن يدفع برشلونة 20 مليون يورو من المتغيرات التي تم الاتفاق عليها في صيف 2017، حين انتقل ديمبيلي إلى برشلونة في صفقة قدرت بـ 105 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون أخرى كمتغيرات.

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يذكر أن عثمان ديمبيلي قد فشل في إثبات نفسه مع برشلونة بسبب تكرار إصابته في الفترة القصيرة التي قضاها مع النادي بعد رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.