127 قتيلاً على الأقل .. اشتباكات ومشاهد مأساوية في إندونيسيا

الأمور خرجت عن سيطرة الأمن

في مشهد حزين في تاريخ كرة القدم، اندلعت بعض الاشتباكات بين جماهير الكرة الإندونيسية، بين أنصار أريما وبيرسيبايا سورابايا، بعد هزيمة الأول بنتيجة 3-2.

حيث أصيب المشجعون بخيبة أمل من نتيجة الليلة الماضية، لأنه جعل أريما يحصل على فوز واحد وتعادل، وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات.

وبحسب ما أوردته النسخة الإندونيسية من "جول"، فإن بناءً على ما تم جمعه من مصادر مختلفة، فقد بدأ هذه الحادث بدخول اثنين من المشجعين إلى الميدان، وانضم بعد ذلك آلاف المشجعين الآخرين، فخرج الوضع عن السيطرة.

ثم أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المشجعين الذين كانوا على أرض الملعب، كما أفادت التقارير عن إطلاق الغاز على المدرجات أيضًا.

هذه السياسة في الواقع جعلت الموقف أكثر فوضوية، لأن المشجعين أصيبوا بالذعر، وبدأوا في البحث عن مأوى لإنقاذ أنفسهم.

ونتيجة لذلك، ورد أن أعداد كبيرة من المشجعين قد أغمي عليهم، وأضاف تقرير النسخة الإندونيسية أنه كان قد تجمع الضحايا المغمى عليهم والمصابين في الميدان بعد أن تلاشى دخان الغاز المسيل للدموع، وتم نقلهم بأسرع صورة إلى مستشفى قريب.

فيما أعلن بيان اتحاد الكرة الإندونيسية عن وقوع وفيات في أعقاب أحداث الشغب التي جاءت بعد المباراة بين نادي أريما وبيرسيبايا سورابايا.

وبحسب ما ورد من عدة تقارير إعلامية إندونيسية فإن أعداد الوفيات قد وصل إلى 127 قتيلًا من جراء الحادث.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من السلطات بشأن العدد الدقيق للضحايا الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا.

ومن جانبه، أعلن اتحاد الكرة الإندونيسية تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوع، لحين معرفة نتائج التحقيق، وجاء في البيان: "نشعر بالقلق ونأسف بشدة لهذا الحادث. نحن نشارك تعازينا ونأمل أن يكون هذا درسًا قيمًا لنا جميعًا".