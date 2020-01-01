10 مليون يورو سنويًا قد يخسرها رونالدو بسبب فيروس كورونا

كريستيانو رونالدو قد يكون أحد لاعبي كرة القدم الأكثر تضررا من فيروس كورونا.. ولحسن الحظ لأسباب اقتصادية وليست صحية

سيكون نجم يوفنتوس كرستيانو رونالدو أبرز المتضررين من بين لاعبي الدوري الإيطالي، وذلك في حال تم تطبيق التخفضيات المتوقعة على أجور اللاعبين.

وتفشى فيروس كورونا في البلاد بصورة كبيرة مما خلف الكثير من الخسائر على مستوى الأراوح أولًا، وكذلك على المستوى الاقتصادي بسبب تعطيل التجارة والطيران ودخول البلاد في حالة حجر صحي.

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ووفقًا لتقارير إعلامية إيطالية مختلفة، واستنادًا إلى تصريحات جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، فإن الوضع الحالي الناجم عن انتشار الفيروس والذي أوقف الدوريات الأوروبية سيعطي الهيئات الحاكمة الضوء الأخضر لاتخاذ إجراءات استثنائية.

وسيتمثل ذلك في أن يعطي مسيري اللعبة في إيطاليا الضوء الأخضر للأندية لتطبيق تخفيضات الرواتب على لاعبيها لتقليل الضرر الاقتصادي الناجم عن هذا الوضع.

وحسب المصادر فإن نسبة التخفيضات ستتراوح ما بين 20 و30% من الراتب الحالي الذي يتقاضاه اللاعبين، أي ما قد يصل إلى حوالي الثلث.

وسيكون صاروخ ماديرا كرستيانو رونالدو وصاحب الأجر الأعلى في تاريخ الدوري الإيطالي أكثر المتضررين من ذلك من حيث المبلغ الذي سيفقده سنويًا.

ويتقاضى رونالدو مع يوفنتوس في الوقت الحالي 30 مليون يورو، وهو ما يعني أن نسبة الـ 30% ستمثل حوالي 10 ملايين يورو من إجمالي راتبه.

وستتحمل الأندية الكبرى هذا العبئ الكبير من خلال لاعبيها، هؤلاء الذين يتقاضون أمولًا طائلة، بينما سيكون الضرر على لاعبي الدرجات الأدنى أقل حدة.

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يذكر أن هذه الأزمة ستؤثر حتمًا على قدرة الدوري الإيطالي في سوق الانتقالات، حيث سيصبح أقل قدرة على جذب اللاعبين الكبار.