0/31.. حكاية النتيجة الأكبر في تاريخ كرة القدم

مباراة الأهداف الغزيرة في أبريل 2001

الحادي عشر من أبريل يوم حافل في تاريخ البشرية، هو اليوم الذي شهد انتهاء ولاية عيدي أمين في أوغندا، عزل نابليون بونابارت وصعود المكوك أبولو للفضاء، ولكن على صعيد كرة القدم كان شاهداً على النتيجة الأكبر في تاريخ اللقاءات بين المنتخبات.

قبل 19 عاماً، لعب المنتخب الأسترالي أمام نظيره ساموا، أو جزر ساموا الأمريكية كما تُعرف، ضمن تصفيات كأس العالم 2002، وفي هذا اليوم، حقق انتصاراً بنتيجة بلغت 31 هدفاً مقابل لا شيء.

المباراة كانت ضمن تصفيات "أوقيانوسيا" من أجل بطاقة خوض الملحق أمام ممثل أمريكا الجنوبية، وقتها كانت أستراليا هي الفريق الأقوى قبل انتقالها في السنوات الماضية لتلعب ضمن الاتحاد الآسيوي، ومن أسباب ذلك كان ضعف بقية الفرق، مما كان يجعلها تعاني عند مقابلة منافسين أقوياء.

المزيد من الفرق

دخلت ساموا المباراة بنقص كبير في صفوفها بسبب قرار الاتحاد الدولي عدم مشاركة اللاعبين الذين لا يمتلكون جواز سفر أمريكي، وبالتالي اقتصر الفريق على حارسه نيكي سالابو، ومجموعة من الشباب اليافع، وحتى فريق تحت 18 عاماً لم يكن متاحاً بسبب انشغال لاعبيه بالامتحانات، مما أنذر بهزيمة ساحقة تلوح في الأفق.

المباراة على ملعب الرياضة الدولي في كوفس هاربور بدت متوازنة في الدقائق العشر الأولى، أستراليا فضلت إراحة النجوم الكبار مثل جون ألويسي وداميان موري لعلمها بضعف المنافس، ولكن بعد مرور تلك الدقائق مال ميزان القوى نحو الكانجارو، وتحول اللقاء لاستعراض.

سجل أرشي تومسون 13 هدفاً، الرقم الأعلى للاعب في لقاء واحد، بينما هز زميله ديفيد زدريليتش الشباك ثمان مرات، وحصل أيضاً كون بوتسيانيس على شرف تسجيل الهاتريك بفضل مهرجان الأهداف، إذ أن الشوط الأول فقط انتهى 16-0، والنتيجة العريضة التي بلغت 31 هدفاً تسببت حتى في ارتباك المسؤول عن لوحة الملعب والتي كتبت 32-0، ليتدخل الفيفا بعد أيام ويعلن النتيجة الرسمية.

المباراة كانت سبباً مباشراً في تغيير نظام تصفيات أوقيانوسيا نحو المونديال بعد المطالبات حتى من قبل مدرب أستراليا فرانك فارينا، والذي لم يخف سعادته بالرقم القياسي، ولكن انتقد النظام الخاص بالعبور وطالب بلقاءات إقصائية قبل خوض المراحل النهائية، وهو ما تم تطبيقه في تصفيات 2006.

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الطريف أن أستراليا حطمت بهذه النتيجة الرقم القياسي السابق المسجل أيضاً بأسمها، وقبل أيام فقط بالفوز على تونجا بنتيجة 22-0، ورغم تصدرها المجموعة بالعلامة الكاملة، وفارق +66 هدفاً، ولكنها فشلت في بلوغ المونديال بعد سقوطها في الملحق أمام أوروجواي بمجموع المقابلتين 3-1.