“أحبه وأحترمه”.. أرتيتا يخمد نيران الحرب مع جوارديولا سريعًا!

أرتيتا يخمد نيران الحرب مع جوارديولا...

تحرك ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، بشكل سريع لنزع فتيل الصراع بينه وبين بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، في الفترة الماضية.

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وتوترت العلاقة بين الطرفين، على مدار الأيام الماضية، خاصة بعد التعادل في الأسبوع الماضي، على ملعب الاتحاد، وكان آخرها تصريحات جوارديولا، التي طالب فيها أرتيتا، بتوضيح حديثه عن السيتيزينز.

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وشدد أرتيتا في تصريحات صحفية مساء اليوم، أنه يكن كل الحب والاحترام للمدرب الإسباني، وقال: "يمكنني تكرارها بوضوح شديد، أن أحب جوارديولا، واحترمه بشدة لقد أعجبت به وتابعته منذ أن كنت في العاشرة من عمري، أنا ممتن لما فعله معي واعتبره صديقي".

وتابع: "كما أنني أحب واحترم كافة العاملين في مانشستر سيتي، لقد قضيت في هذا النادي أربعة سنوات، وعندما قلت إنني أعرفهم كنت أعنى أنني أعرف مدى جدية عملهم".

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وأضاف: "لم أر شخص يعمل بجد مثل جوارديولا، وكل شخص في ذلك النادي من أجل الفوز باستمرار، والسبب خلف وجودهم هناك هو أنهم يستمرون في الحفاظ على جودتهم وهذا ما تعلمته وما أعنيه، لذلك لا يمكن أن يكون الأمر أكثر وضوحًا من هذا".