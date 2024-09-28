جوارديولا يشعل الحرب مع أرتيتا: عليه أن يكون أكثر وضوحًا واسألوه عن تُهم اللعب المالي النظيف!

الحرب بين جوارديولا وأرتيتا تستمر...

اعترف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أن فريقه ارتكب عدة قرارات سيئة أمام نيوكاسل، كلفتهم السقوط في فخ التعادل، ورد على تصريحات ميكيل أرتيتا، مدرب نادي آرسنال، التي هاجم فيها السيتيزينز.

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وسقط مانشستر سيتي، في فخ التعادل أمام نيوكاسل، في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم السبت في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، بهدف لكل فريق.

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وقال بيب جوارديولا، في تصريحات لشبكة "بي بي سي" عقب اللقاء: "لقد أتيحت لهم عدة فرص في أول 10 دقائق من المباراة وبعد هدفهم، ولكننا لعبنا بشكل جيد".

وتابع: "لقد اتخذنا بعض القرارات السيئة، ولكن يكون الأمر دائمًا صعبًا مع قوة الفريق البدنية، لقد أتيحت لنا عدة فرص، ولكن بوب كان رائعًا، وفي النهاية خرجنا بنقطة ثمينة".

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وتطرق المدرب الإسباني، للرد على انتقادات مواطنه ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، والتي اتهم فيها مانشستر سيتي باستخدام أساليب مظلمة للفوز، وأشار إلى أنه كان في الفريق لبضعة سنوات ويعلم هذا الأمر.

ورد عليه جوارديولا وقال: "في المرة القادمة يجب أن يكون أرتيتا أكثر وضوحًا بشأن تصريحاته، لقد قال إنه كان معنا لمدة أربعة سنوات، يمكن أن يكون مرتبطًا بالتحقيق معنا في تهم اللعب المالي النظيف، ربما يعرف معلومات عن ذلك أيضًا".