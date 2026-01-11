ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وكريمونيسي ضمن الجولة العشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك البيانكونيري 36 نقطة، ويتواجد في المركز الرابع بعد فوزه في الجولة الماضية على ساسوولو، ويُطارده روما بنفس عدد النقاط، لذلك لا بديل عن الفوز للابتعاد عن الذئاب ومطاردة الصدارة التي تبتعد بفارق 6 نقاط كاملة.

على الجانب الآخر يحتل كريمونيسي المركز الـ 13، برصيد 21 نقطة، ولن يكون خصماً سهلاً خاصة أنه يرغب في الأبتعاد أكثر من مراكز الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة يوفنتوس وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة يوفنتوس وكريمونيسي في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الإثنين 12 يناير 2026، على ملعب أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي جوفينتوس ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج يوفنتوس وكريمونيسي في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات يوفنتوس وكريمونيسي الأخيرة

ترتيب يوفنتوس وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026