ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب فيا ديل ماري لاستقبال مباراة مهمة تجمع ليتشي وروما ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الجيلاروسي 33 نقطة، كما خسر المباراة الماضية أمام أتالانتا بهدف نظيف ليتوقف ترتيبه عند المركز الخامس.

على الجانب الآخر يحتل ليتشي المركز الـ 16، برصيد 17 نقطة، ولن يكون خصماً سهلاً خاصة أنه يحاول الابتعاد عن مراكز الهبوط قدر المستطاع، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور لصالحه.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ليتشي وروما في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الثلاثاء 6 يناير 2026، على استاد فيا ديل ماري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

ويمكن مشاهدة المباراة بتعليق فيصل الهندي.

القنوات الناقلة المعلق stc tv فيصل الهندي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج ليتشي وروما في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات ليتشي وروما الأخيرة

ترتيب ليتشي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026