ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أولمبيكو دي تورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع تورينو وروما ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الجيلاروسي 39 نقطة، بعد الفوز في المباراة الماضية أمام ساسوولو بهدفين نظيفين ليحافظ على مركزه الخامس.

على الجانب الآخر يحتل تورينو المركز الـ 12، برصيد 23 نقطة، وبالتأكيد يسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابيه من اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة تورينو وروما في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 18 يناير 2026، على استاد أولمبيكو دي تورينو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي ستاديو أوليمبيكو، تورين

ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv عبدالله السعدي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة تورينو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج تورينو وروما في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات تورينو وروما الأخيرة

