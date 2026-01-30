ما القنوات الناقلة لمباراة بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب إنيو تارديني لاستقبال مباراة مهمة تجمع بارما ويوفنتوس ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك البيانكونيري 42 نقطة، ويتواجد في المركز السادس بعد الانتصار الرائع بثلاثية نظيفة أمام نابولي في الجولة الماضية، ويسعى لاستكمال المسار الصحيح والانضمام إلى الكربه الذهبي للسيري آ ثم السعي خلف اللقب، لذلك لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو.

على الجانب الآخر يحتل بارما المركز الـ 15، برصيد 23 نقطة، ليصبح الفارق بينه وبين مراكز الهبوط خمسة نقاط فقط، لذا فمن المتوقع أن يسعى للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة بارما ويوفنتوس في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 1 فبراير 2026، على ملعب إنيو تارديني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج بارما ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات بارما ويوفنتوس الأخيرة

ترتيب بارما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026