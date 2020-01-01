يويفا يرسم الخطة الأخيرة لعودة دوري أبطال أوروبا

الأولوية للمسابقات المحلية لأسباب اقتصادية بحتة

تواصل كرة القدم التحرك بحثاً عن عودة المنافسات من جديد، بعد توقفها بسبب فيروس كورونا، عن طريق رسم الخطة المتوقعة لاستئناف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

النشاط الرياضي توقف بشكل كامل بعد تحول كورونا إلى وباء عالمي، قبل أن تسير الأمور الماضية نحو عودته بشكل تدريجي، مع قيام الأندية بفتح أبوابها لتدريبات اللاعبين من جديد.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن الاولوية الحالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، هو إعطاء الأولوية للمسابقات المحلية، من أجل إنقاذ الحالة الاقتصادية للأندية.

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وتأتي الخطوة التالية بالتعاون مع الاتحادات المحلية والحكومات، هي عودة المسابقات الأوروبية مرة أخرى، وعلى الأرجح في شهر أغسطس القادم.

وطلب اليويفا من الاتحادات الأخرى الانتهاء من جميع المسابقات المحلية في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، طمحاً في توفير الوقت لعودة دوري الأبطال.

وتتركز الخطة على انتظام الأبطال وإقامة 17 مباراة مقسمة على 5 أيام بغض النظر عن النهائي المقام بالعاصمة التركية اسنطبول.

وأما الدوري الأوروبي فهناك 27 مباراة، تقام في ستة أيام معلقة، بتواجد بعض المباريات التي لم تُلعب لإنتر وخيتافي وروما وإشبيليه.

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تحديد موعد عودة الدوري الإسباني

التقويم الجديد يعتمد بشكل رئيسي على انتهاء المسابقتين في أغسطس، ولكن يتوقف ذلك على بعض العوامل، أهمها الظروف الصحية وموعد عودة الدوريات المحلية، بالإضافة للاجتماع الحاسم للجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي يوم 27 مايو القادم.

يذكر أن حامل لقب النسخة الماضية لدوري الأبطال هو ليفربول الذي غادر البطولة الحالية بالخسارة من أتلتيكو مدريد في دور الـ16، بينما يلعب تشيلسي بطل الدوري الأوروبي في الأبطال، واقترب هو الآخر من توديع المسابقة، بعد خسارته بثلاثية نظيفة في ذهاب ثُمن النهائي أمام بايرن ميونخ على ستامفورد بريدج معقل البلوز.