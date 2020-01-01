تحديد موعد عودة الدوري الإسباني

بعد البوندسليجا.. تحديد موعد عودة الليجا

تحدث خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي لنادي ليجانيس الإسباني إنه تم إبلاغه هو ومدربي أندية الليجا بموعد عودة المسابقة.

وكانت السلطات الألمانية قد حددت موعد استئناف الدوري الألماني في الخامس عشر من الشهر الحالي، بعد شهرين بالتمام والكمال من التوقف.

أما بالنسبة للدوري الإسباني، فحسب تصريحات خافيير أجيري فإن العودة ستكون في العشرين من يونيو المقبل، على أن ينتهي قبل نهاية يوليو.

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وقال المدرب المكسيكي: "لدينا موعد لاستئناف الدوري الأسباني حسب ما تم إبلاغنا به، سيكون في 20 يونيو وخلال 5 أسابيع سننهيه رسميًا في 26 يوليو"

وأضاف: "سنلعب في أيام السبت والأحد والأربعاء، 11 جولة خلال تلك الفترة. هذا ما قاله لنا الاتحاد الإسباني، ستبدأ الدورات التدريبية غدًا الجمعة 8 مايو"

وحسب مصادر داخل رابطة الليجا الإسبانية، فإن الموعد المحدد للعودة سيكون إما في الثاني عشر أو التاسع عشر أو السادس والعشرين من يونيو.

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يذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد الغريم التقليدي والمنافس المباشر، ما سيجعل المسابقة تشتعل فيما تبقى منها.