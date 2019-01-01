"يويفا" سعيد بالظهور الأول لتقنية الفيديو في دوري الأبطال

رئيس لجنة الحكام يرى نجاحها تكليلاً للجهود..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رضاه عن استخدام تقنية الفيديو خلال المباريات الأخيرة من دور الـ16 لدوري الأبطال.

وقال روبرتو روزيتي رئيس لجنة الحكام في يويفا:"أنا سعيد للغاية بإدخال التقنية، لقد عملت بشكل مثالي"

وأضاف:"طواقم التحكيم أيضاً عملت على أعلى مستوى، وأظهرت قيمة العمل الجاد الذي قدمناه".

وكانت التقنية قد اقتحمت الأدوار الإقصائية للمسابقة الأوروبية الأهم لأول مرة في التاريخ، بمواجهتي باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد وروما ضد بورتو.

أيضاً استمر العمل بها خلال مباراتي توتنهام هوتسبر وبوروسيا دورتموند، وأياكس ضد ريال مدريد، حيث قامت بإلغاء هدف للنادي الهولندي.