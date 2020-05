أونيون برلين وبايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة

أونيون برلين 0 × 0 بايرن ميونخ

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

24' تريميل ينطلق بالكرة في اليسار ويحاول إرسال عرضية، لكن ألابا يفتك الكرة.

22' ألابا أرسل كرة عالية من الوسط لدافيش الذي أرسل عرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء لليفاندوفسكي المنطلق في العمق، لكن جيكيفيتش اعترضها، فاتجهت لمولر وكاد أن يسددها، إلا أن سوبوتيتش سبقه للكرة وشتتها.

22' يا إلهي، مولر يضيع فرصة محققة للتقدم.

20' حصار يضربه بايرن ميونخ على يونيون برلين المتراجع تمامًا.

Thomas Muller opens the scoring for Bayern...



But it's ruled out for offside! 🚩 pic.twitter.com/q3Z1bgVpTz