قبل العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا .. ما هو ترتيب الدوري الألماني؟

تعرف على جدول ترتيب الدوري الألماني 2020 قبل العودة من التوقف الذي بدأ في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، وما هي مواعيد مباريات الجولة 26؟

بدأ الموسم الحالي من الدوري الألماني في 16 أغسطس 2019، وكان من المقرر أن يينتهي في 16 مايو 2020، وكان يحمل الرقم 57 في تاريخ البوندسليجا.

كانت الأمور تسير بشكلٍ طبيعي حتى مارس 2020، والذي شهد توقف الدوري بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في ألمانيا، ولم يحدد الاتحاد الألماني موعد للعودة.

لكن بعد الصراع مع الجائحة، قرر الاتحاد الألماني عودة الحياة لكرة القدم من جديد، وبعد اقتراح أول قوبل بالرفض، وافقت الحكومة الألمانية على الاقتراح الثاني، والذي أشار إلى عودة الدوري الألماني في 16 مايو 2020.

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كانت آخر الجولات التي لعبت هي الجولة 25، ونص القرار على استئناف المسابقة من الجولة 26 بقواعد صارمة للوقاية من فيروس كورونا وبدون جمهور.

فاز بايرن ميونخ بالدوري الألماني 2018-19، وذلك بعد أن جمع 78 نقطة من 24 فوز و6 تعادلات و 4 خسارات، وجاء في المركز الثاني بوروسيا دورتموند بـ76 نقطة، وفي المركز الثالث لايبزيج بـ66 نقطة، وفي المركز الرابع باير ليفركوزن بـ58 نقطة، وشاركت الأربعة فرق في دوري أبطال أوروبا .

أما بوروسيا مونشنجلادباخ وفولفسبورج وآينتراخت فرانكفورت فقد شاركوا في الدوري الأوروبي بعد إنهاء الموسم في المراكز الخامس والسادس والسابع على الترتيب.

هبط نيورنبرج وهانوفر للدرجة الثانية بعد تذيلهما جدول الدوري الألماني ، أما شتوتجارت فقد خاض الملحق بعد حصوله على المركز 16 وخسر من يونيون برلين وهبط هو الآخر، فصعد الفريق العاصمي للدرجة الأولى رفقة كولن وباديربورن.

فما هو ترتيب الدوري الألماني 2019-2020؟

كيف سيكون شكل مباريات الدوري الألماني بعد العودة من إيقاف الكورونا؟

ترتيب الدوري الألماني 2020 حتى الآن لا يختلف ترتيب الدوري الألماني عن الموسم الماضي كثيرًا، ففي الصدارة يتواجد بايرن ميونخ برصيد 55 نقطة، ويأتي في المركز الثاني بوروسيا دورتموند بـ51 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن لايبزيج ، أما المركز الرابع فيحتله بوروسيا مونشنجلادباخ .

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بايرن ميونخ 25 17 4 4 73 26 +47 55 2 بوروسيا دورتموند 25 15 6 4 68 33 +35 51 3 لايبزيج 25 14 8 3 62 26 +36 50 4 بوروسيا مونشنجلادباخ 25 15 4 6 49 30 +19 49 5 باير ليفركوزن 25 14 5 6 45 30 +15 47 6 شالكه 25 9 10 6 33 36 -3 37 7 فولفسبورج 25 9 9 7 34 30 +4 36 8 فرايبورج 25 10 6 9 34 35 -1 36 9 هوفنهايم 25 10 5 10 35 43 -8 35 10 كولن 25 10 2 13 39 45 -6 32 11 يونيون برلين 25 9 3 13 32 41 -9 30 12 آينتراخت فرانكفورت 24 8 4 12 38 41 -3 28 13 هيرتا برلين 25 7 7 11 32 48 -16 28 14 أوجسبورج 25 7 6 12 36 52 -16 27 15 ماينز 25 8 2 15 34 53 -19 26 16 فورتونا دوسلدورف 25 5 7 13 27 50 -23 22 17 فيردر بريمن 24 4 6 14 27 55 -28 18 18 بادربورن 25 4 4 17 30 54 -24 16

جدول مباريات الدوري الألماني - الجولة 26