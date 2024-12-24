درس للجميع .. رد مثالي من نواف بوشل على "سخرية" يونس محمود من المنتخب السعودي

السعودية تستعد لمواجهة اليمن

رفض نواف بوشل مدافع المنتخب السعودي الدخول في سجال مع يونس محمود، نائب رئيس اتحاد كرة القدم العراقي، بعد سخريته من حظوظ الأخضر في الفوز بكأس الخليج 26، مقدمًا إجابة مثالية على تصريحات النجم العراقي السابق.

بطل آسيا 2007 مع العراق كان قد أثار جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي مؤخرًا، وذلك بعدما سخر من إمكانية فوز المنتخب السعودي بكأس الخليج 26 المقامة حاليًا في الكويت، وقد طلب من لاعب النصر التعليق على ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة اليمن فاكتفى بكلمات قليلة وقوية.

إذ قال "طبيعي أن يُطالبنا الجمهور السعودي بتحقيق أي بطولة نُشارك فيها، نأمل أن نكون على قدر ثقتهم بنا، لا نركز مع تلك الأقاويل، ردنا سيكون في الملعب، هدفنا تحقيق الفوز في مباراة الغد وبعدها لكل حادث حديث".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المنتخب السعودي كان قد افتتح مشواره في خليجي 26 المقام بالكويت حاليًا بالخسارة أمام البحرين 3-2، وسيواجه اليمن يوم غدٍ فيما ختام دور المجموعات سيكون أمام العراق.

المدرب هيرفي رينارد رفض خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الغد وصف وضع المنتخب السعودي بالحرج، مؤكدًا أنه مازال يمتلك فرص تأهله لنصف النهائي بيده.